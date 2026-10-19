Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω
Ποια Κυριακή γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω
Αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς επιστρέφει η χειμερινή ώρα και ολοκληρώνεται η εφαρμογή της θερινής ώρας για φέτος.
Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείξουν 03:00. Η αλλαγή αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, ο ήλιος θα ανατέλλει νωρίτερα, αλλά θα νυχτώνει πιο νωρίς το απόγευμα. Στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές και στις περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές η αλλαγή πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ τα αναλογικά ρολόγια χρειάζονται χειροκίνητη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείξουν 03:00. Η αλλαγή αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, ο ήλιος θα ανατέλλει νωρίτερα, αλλά θα νυχτώνει πιο νωρίς το απόγευμα. Στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές και στις περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές η αλλαγή πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ τα αναλογικά ρολόγια χρειάζονται χειροκίνητη ρύθμιση.
Πότε θα αλλάξει ξανά η ώρα το 2027Η επόμενη αλλαγή ώρας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, όταν θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα. Τότε, στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00, με αποτέλεσμα να χάσουμε μία ώρα ύπνου. Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπει δύο αλλαγές ώρας κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
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