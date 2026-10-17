Χειμωνιάτικο το σκηνικό το Σαββατοκύριακο – Πτώση θερμοκρασίας, χιόνια και βοριάδες, πότε έρχεται βελτίωση

Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια και Ρόδο, που δοκιμάστηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία – Η πρόγνωση για Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα





Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, ο καιρός θα είναι χειμωνιάτικος με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε μονοψήφιες τιμές και κατά τόπους ακόμη και κάτω από το μηδέν σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Παράλληλα, οι νέες βροχοπτώσεις αναμένεται να δυσκολέψουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τα προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.







Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και βοριάδες έως 7 μποφόρ Για σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται περισσότερο στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.



Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.







Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βοριάδες 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα το πρωί τα 6 με 7 μποφόρ.



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Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Μονοψήφιες θερμοκρασίες και λίγα χιόνια στα ορεινά Αισθητή θα είναι η ψύχρα κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στα βόρεια και τα ορεινά ηπειρωτικά.



Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει κοντά στους 4 βαθμούς, ενώ σε ορεινές περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη και αρνητικές θερμοκρασίες.



Με χειμωνιάτικες διαθέσεις κυλά το Σαββατοκύριακο (17-18 Οκτωβρίου), καθώς η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι βροχές και τα λίγα χιόνια στα ορεινά συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με την Εύβοια και τη Ρόδο να βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που προκάλεσε σημαντικές ζημιές.Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, ο καιρός θα είναι χειμωνιάτικος με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε μονοψήφιες τιμές και κατά τόπους ακόμη και κάτω από το μηδέν σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Παράλληλα, οι νέες βροχοπτώσεις αναμένεται να δυσκολέψουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τα προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.Ωστόσο, η αλλαγή του καιρού θα είναι σύντομη, καθώς από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, τάση που θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα.Για σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται περισσότερο στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια και τη Ρόδο, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι το μεσημέρι, επιβαρύνοντας τις ήδη πληγείσες περιοχές. Η νέα βροχόπτωση ενδέχεται να δυσχεράνει τις εργασίες αποκατάστασης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η προηγούμενη κακοκαιρία.Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βοριάδες 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα το πρωί τα 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 20 με 21 βαθμούς.Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Αισθητή θα είναι η ψύχρα κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στα βόρεια και τα ορεινά ηπειρωτικά.Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει κοντά στους 4 βαθμούς, ενώ σε ορεινές περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη και αρνητικές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, αναμένονται λίγα χιόνια στα ορεινά, ενισχύοντας τη χειμωνιάτικη αίσθηση του καιρού.



Οι ισχυροί βοριάδες, ιδιαίτερα στις περιοχές του Αιγαίου, θα κάνουν το κρύο περισσότερο αισθητό.



Κυριακή με ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, καθώς οι βροχές θα περιοριστούν και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.



Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, αν και τις πρώτες πρωινές ώρες θα διατηρηθεί η ψύχρα, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και τα ορεινά.



Οι βοριάδες θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, βελτιώνοντας τις συνθήκες στο Αιγαίο, ενώ τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι μεγαλύτερα σε σύγκριση με το Σάββατο.



Η υποχώρηση των βροχοπτώσεων θα διευκολύνει και τις εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές της Εύβοιας και της Ρόδου που δοκιμάστηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.



Δευτέρα με ήπιο καιρό και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας Με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, επιστρέφοντας σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά εξασθενημένοι.



Οι πρωινές και βραδινές ώρες θα παραμείνουν σχετικά ψυχρές, κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς όμως την ένταση του κρύου που θα επικρατήσει το Σάββατο.



Έτσι, μετά το σύντομο χειμωνιάτικο διάλειμμα του Σαββάτου, η Κυριακή και η Δευτέρα θα κυλήσουν με σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες, περισσότερη ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.