Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στα Ιωάννινα το ELA Leadership Summit 2026: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το σχολείο του 2030 στο επίκεντρο
Στα Ιωάννινα το ELA Leadership Summit 2026: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το σχολείο του 2030 στο επίκεντρο
Το θέμα του συνεδρίου φέτος είναι «The Business of Learning»
Στις 7 και 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα το ELA Leadership Summit 2026, με θέμα «The Business of Learning», που διοργανώνει η Ένωση Καινοτόμων Εκπαιδευτηρίων (ELA). Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν οι προκλήσεις της σύγχρονης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι νέες ανάγκες των μαθητών και η διαμόρφωση του σχολείου του μέλλοντος.
Η διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί στον χώρο Litharitsia Threesixtie, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ιδιοκτήτες και διευθυντές Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς υπευθύνους, στελέχη διοίκησης, εκδότες και εκπροσώπους εξεταστικών φορέων.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναπτυχθούν γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την επιχειρηματική διάσταση και την οικονομική βιωσιμότητα ενός σύγχρονου σχολείου, τη μαθησιακή διαδικασία και τον εξελισσόμενο ρόλο του εκπαιδευτικού, καθώς και την εμπειρία των μαθητών και των οικογενειών τους.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αλλαγές που φέρνουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των γονέων, αλλά και στις νέες συμπεριφορές και ανάγκες των μαθητών.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος δεν είναι μόνο η ανταλλαγή απόψεων, αλλά και η διαμόρφωση πρακτικών προτάσεων για το σχολείο του 2030. Μέσα από συζητήσεις, εργαστήρια και συνεργατικές δράσεις, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επεξεργαστούν μοντέλα που αφορούν τόσο τη διδασκαλία και την οργάνωση της σχολικής τάξης όσο και τη διοίκηση, την επιχειρηματική στρατηγική και τη σχέση του σχολείου με μαθητές και γονείς.
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με κοινή συζήτηση υπό τον τίτλο «The School We Want to Lead», με αντικείμενο το σχολείο που επιθυμούν να διαμορφώσουν οι άνθρωποι της εκπαίδευσης τα επόμενα χρόνια.
Η διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί στον χώρο Litharitsia Threesixtie, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ιδιοκτήτες και διευθυντές Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς υπευθύνους, στελέχη διοίκησης, εκδότες και εκπροσώπους εξεταστικών φορέων.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναπτυχθούν γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την επιχειρηματική διάσταση και την οικονομική βιωσιμότητα ενός σύγχρονου σχολείου, τη μαθησιακή διαδικασία και τον εξελισσόμενο ρόλο του εκπαιδευτικού, καθώς και την εμπειρία των μαθητών και των οικογενειών τους.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αλλαγές που φέρνουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των γονέων, αλλά και στις νέες συμπεριφορές και ανάγκες των μαθητών.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος δεν είναι μόνο η ανταλλαγή απόψεων, αλλά και η διαμόρφωση πρακτικών προτάσεων για το σχολείο του 2030. Μέσα από συζητήσεις, εργαστήρια και συνεργατικές δράσεις, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επεξεργαστούν μοντέλα που αφορούν τόσο τη διδασκαλία και την οργάνωση της σχολικής τάξης όσο και τη διοίκηση, την επιχειρηματική στρατηγική και τη σχέση του σχολείου με μαθητές και γονείς.
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με κοινή συζήτηση υπό τον τίτλο «The School We Want to Lead», με αντικείμενο το σχολείο που επιθυμούν να διαμορφώσουν οι άνθρωποι της εκπαίδευσης τα επόμενα χρόνια.
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