Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία, έλεγχοι σε όλα τα σχολεία πριν επιστρέψουν οι μαθητές
Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία, έλεγχοι σε όλα τα σχολεία πριν επιστρέψουν οι μαθητές
Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία - Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών και οι έλεγχοι σε σχολικά κτίρια και δημόσιες υποδομές - Σοβαρές καταστροφές σε Αρχάγγελο και Στεγνά
Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία της Τετάρτης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 62χρονο άνδρα που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, μετρά σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η Ρόδος, με τις υπηρεσίες του δήμου να προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα.
Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.
Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.
«Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.
Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.
Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.
«Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, όπου η κακοκαιρία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο και σε άλλες περιοχές της Ρόδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα