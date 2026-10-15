Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία, έλεγχοι σε όλα τα σχολεία πριν επιστρέψουν οι μαθητές

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, όπου η κακοκαιρία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο και σε άλλες περιοχές της Ρόδου.