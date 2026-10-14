Κακοκαιρία στην Εύβοια: Κόπηκε στα δύο ο δρόμος από Προκόπι προς Μαντούδι, 112 για εκκένωση των Ψαχνών λόγω υπερχείλισης ποταμού

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές

Μήνυμα από το 112 εστάλη το πρωί και σε όσους βρίσκονται στα, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».Σύμφωνα, με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.Παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.