Κακοκαιρία στην Εύβοια: Κόπηκε στα δύο ο δρόμος από Προκόπι προς Μαντούδι, 112 για εκκένωση των Ψαχνών λόγω υπερχείλισης ποταμού
Κακοκαιρία στην Εύβοια: Κόπηκε στα δύο ο δρόμος από Προκόπι προς Μαντούδι, 112 για εκκένωση των Ψαχνών λόγω υπερχείλισης ποταμού
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως αργά το απόγευμα στην Εύβοια
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Εύβοια, όπου ο δρόμος από το Προκόπι προς το Μαντούδι κόπηκε στα δύο, καθώς ο ποταμός Κηρέας έχει υπερχειλίσει, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς τα νερά του Κηρέα έχουν βγει στον δρόμο σε τουλάχιστον τρία σημεία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων. Το ποτάμι μεταφέρει μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, ανάμεσά τους και κορμούς δέντρων, που εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού και επιδεινώνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, προχωρώντας σε κοπές δέντρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρυκάπα στην Εύβοια να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.
Την ίδια ώρα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς τα νερά του Κηρέα έχουν βγει στον δρόμο σε τουλάχιστον τρία σημεία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων. Το ποτάμι μεταφέρει μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, ανάμεσά τους και κορμούς δέντρων, που εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού και επιδεινώνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, προχωρώντας σε κοπές δέντρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρυκάπα στην Εύβοια να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.
Μήνυμα από το 112 εστάλη το πρωί και σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.
β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.
δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.
Παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχέςΣύμφωνα, με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.
β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.
δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.
Παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.
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