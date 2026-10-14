Σφραγίστηκε η κλινική που πραγματοποιούσε παρανόμως χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη
Σφραγίστηκε η κλινική που πραγματοποιούσε παρανόμως χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη
Οι τελευταίοι ασθενείς μεταφέρθηκαν χθες σε άλλες δομές – Παρουσία εισαγγελέα και αστυνομίας το «λουκέτο»
Λουκέτο μπήκε σήμερα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομίας, στην κλινική στην οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη που διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Την σφράγιση της εν λόγω κλινικής υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας λόγω μη καλής λειτουργίας δίνοντας περιθώριο 15 ημερών προκειμένου να βρεθούν άλλες κλινικές ή δομές για τους ασθενείς που νοσηλεύονταν σε αυτή.
Οι τελευταίοι ασθενείς μεταφέρθηκαν χτες προς άλλες κλίνες δομών και κλινικών και σήμερα το πρωί εισήλθε στην κλινική η εισαγγελική λειτουργός συνοδευόμενη από αστυνομικούς για να επιθεωρήσει την πλήρη εκκένωση της από ασθενείς και τελικώς να σφραγίσει το κτήριο όπως φαίνεται και στην σχετική φωτογραφία
Υπενθυμίζεται ότι χτες το πρωί σφραγίστηκε η δεύτερη κλινική που ανήκει στον ίδιο όμιλο, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης επίσης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης περί μη καλής λειτουργίας.
Την σφράγιση της εν λόγω κλινικής υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας λόγω μη καλής λειτουργίας δίνοντας περιθώριο 15 ημερών προκειμένου να βρεθούν άλλες κλινικές ή δομές για τους ασθενείς που νοσηλεύονταν σε αυτή.
Οι τελευταίοι ασθενείς μεταφέρθηκαν χτες προς άλλες κλίνες δομών και κλινικών και σήμερα το πρωί εισήλθε στην κλινική η εισαγγελική λειτουργός συνοδευόμενη από αστυνομικούς για να επιθεωρήσει την πλήρη εκκένωση της από ασθενείς και τελικώς να σφραγίσει το κτήριο όπως φαίνεται και στην σχετική φωτογραφία
Υπενθυμίζεται ότι χτες το πρωί σφραγίστηκε η δεύτερη κλινική που ανήκει στον ίδιο όμιλο, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης επίσης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης περί μη καλής λειτουργίας.
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