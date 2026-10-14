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Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου στου Ζωγράφου
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωγράφος Γλυφάδα Εμπρησμός

Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου στου Ζωγράφου

Η ΕΛ.ΑΣ. συνδέει την επίθεση με δεύτερο εμπρησμό στο Γαλάτσι και την αντιπαράθεση μεταξύ οργανωμένων οπαδών ομάδας

Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου στου Ζωγράφου
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Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος). Οι συλληφθέντες φέρονται να έδρασαν για λογαριασμό οργανωμένων οπαδών ομάδας, πραγματοποιώντας εμπρηστική επίθεση.
 
Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου. Αν και το όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκε στον αντιδήμαρχο Κώστα Πίτσιο, πραγματικός στόχος θεωρείται ένας οργανωμένος οπαδός, ο οποίος διαμένει σε κοντινή απόσταση.

​Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνδέεται με ακόμα έναν εμπρησμό που εκδηλώθηκε λίγες ώρες αργότερα στο Γαλάτσι, σε όχημα άλλου οργανωμένου οπαδού της ίδιας ομάδας. 

​Τα δύο αυτά άτομα βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τον 52χρονο, επίσης οργανωμένο οπαδό, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γλυφάδα.
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