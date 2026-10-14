Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νέα απάτη στην Κυψέλη: Του άρπαξαν 300.000 ευρώ παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Νέα απάτη στην Κυψέλη: Του άρπαξαν 300.000 ευρώ παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Τον έπεισαν να αφήσει τα χρήματα έξω από την πόρτα του
Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στην Κυψέλη, όταν επιτήδειοι που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να του αποσπάσουν περίπου 300.000 ευρώ.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη (13/10), περίπου στις 18:00, στην οδό Καυκάσου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απατεώνες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισαν τον άνδρα να αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού του το χρηματικό ποσό των περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια απέσπασαν.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη (13/10), περίπου στις 18:00, στην οδό Καυκάσου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απατεώνες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισαν τον άνδρα να αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού του το χρηματικό ποσό των περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια απέσπασαν.
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