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Νέα απάτη στην Κυψέλη: Του άρπαξαν 300.000 ευρώ παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Κυψέλη

Νέα απάτη στην Κυψέλη: Του άρπαξαν 300.000 ευρώ παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Τον έπεισαν να αφήσει τα χρήματα έξω από την πόρτα του

Νέα απάτη στην Κυψέλη: Του άρπαξαν 300.000 ευρώ παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
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Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στην Κυψέλη, όταν επιτήδειοι που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να του αποσπάσουν περίπου 300.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη (13/10), περίπου στις 18:00, στην οδό Καυκάσου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απατεώνες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισαν τον άνδρα να αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού του το χρηματικό ποσό των περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια απέσπασαν.
12 ΣΧΟΛΙΑ

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