Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Στις φυλακές ο Βασίλης Παϊτέρης, παραβίασε περιοριστικό όρο κατ' οίκον έκτισης ποινής
Στις φυλακές ο Βασίλης Παϊτέρης, παραβίασε περιοριστικό όρο κατ' οίκον έκτισης ποινής
Οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στον τραγουδιστή με βούλευμα έπειτα από συγχώνευση ποινών, για σειρά αδικημάτων που είχε διαπράξει, μεταξύ αυτών και για οφειλές προς το Δημόσιο
Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει ο Βασίλης Παϊτέρης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός τραγουδιστής παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ οίκον έκτισης ποινής που του είχε επιβληθεί, καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Να σημειωθεί ότι οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στον τραγουδιστή με βούλευμα έπειτα από συγχώνευση ποινών, για σειρά αδικημάτων που είχε διαπράξει, μεταξύ αυτών και για οφειλές προς το Δημόσιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η σύλληψή του αφορά σε παραβίαση δικαστικής απόφασης και σχετίζεται με την υπόθεση των οφειλών για το σπίτι που είχε κατασκευάσει.
Να σημειωθεί ότι οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στον τραγουδιστή με βούλευμα έπειτα από συγχώνευση ποινών, για σειρά αδικημάτων που είχε διαπράξει, μεταξύ αυτών και για οφειλές προς το Δημόσιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η σύλληψή του αφορά σε παραβίαση δικαστικής απόφασης και σχετίζεται με την υπόθεση των οφειλών για το σπίτι που είχε κατασκευάσει.
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