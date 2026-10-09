Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη Μεσογείων

Στη σύλληψη ενός, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να παραβιάζει δύο κόκκινα φανάρια και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στη, προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ.Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Χαλανδρίου.Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο 65χρονος οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνες αλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας και παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.Το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών που καταγράφονται και δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 65χρονο ως τον οδηγό του λεωφορείου, προχωρώντας στη σύλληψή του.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.