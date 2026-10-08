Ασυνείδητοι πέταξαν δηλητηριασμένες φέτες ζαμπόν σε καταφύγιο άγριας ζωής στην Κρήτη, καταγγελία από φιλοζωική

Όπως επισημαίνεται, η ουσία ενδέχεται να ήταν φυτοφάρμακο, καθώς κατά τον εντοπισμό των δολωμάτων υπήρχε ακόμη χαρακτηριστική οσμή, ωστόσο, η ακριβής χημική της σύσταση δεν έχει επιβεβαιωθεί από εργαστηριακή ανάλυση