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Ασυνείδητοι πέταξαν δηλητηριασμένες φέτες ζαμπόν σε καταφύγιο άγριας ζωής στην Κρήτη, καταγγελία από φιλοζωική
Ασυνείδητοι πέταξαν δηλητηριασμένες φέτες ζαμπόν σε καταφύγιο άγριας ζωής στην Κρήτη, καταγγελία από φιλοζωική
Όπως επισημαίνεται, η ουσία ενδέχεται να ήταν φυτοφάρμακο, καθώς κατά τον εντοπισμό των δολωμάτων υπήρχε ακόμη χαρακτηριστική οσμή, ωστόσο, η ακριβής χημική της σύσταση δεν έχει επιβεβαιωθεί από εργαστηριακή ανάλυση
Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό με ύποπτα δηλητηριασμένα δολώματα αποκαλύφθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μάρτσαλου, στον Δήμο Φαιστού, προκαλώντας ανησυχία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η άγρια πανίδα της νότιας Κρήτης.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, η Ομάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων Ηρακλείου του προγράμματος LIFE Bonelli East Med εντόπισε περισσότερα από 25 κομμάτια ζαμπόν, τα οποία, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ήταν καλυμμένα με ουσία που θεωρείται ύποπτη για τοξικότητα.
Όπως επισημαίνεται, η ουσία ενδέχεται να ήταν φυτοφάρμακο, καθώς κατά τον εντοπισμό των δολωμάτων υπήρχε ακόμη χαρακτηριστική οσμή. Ωστόσο, η ακριβής χημική της σύσταση δεν έχει επιβεβαιωθεί από εργαστηριακή ανάλυση.
Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της περιβαλλοντικής σημασίας της περιοχής στην οποία σημειώθηκε.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του προγράμματος, τα ύποπτα δολώματα βρέθηκαν εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας, Καταφυγίου Άγριας Ζωής και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά στην ευρύτερη περιοχή του Μάρτσαλου.
Πρόκειται για περιοχή όπου η προστασία της άγριας πανίδας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο ζώα που θα τα καταναλώσουν άμεσα όσο και άλλα είδη που ενδέχεται να τραφούν με δηλητηριασμένα ζώα.
Η παρουσία ύποπτων τοξικών ουσιών σε μια τέτοια περιοχή δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για την προστασία των αρπακτικών πτηνών και της υπόλοιπης πανίδας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν τα περισσότερα από 25 ύποπτα δολώματα, γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή του περιστατικού και στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.
Η χρήση εκπαιδευμένων σκύλων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό τέτοιων δολωμάτων, τα οποία συχνά είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτά κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης έρευνας στο πεδίο.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία στο Αστυνομικό Τμήμα Μοιρών, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, η Ομάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων Ηρακλείου του προγράμματος LIFE Bonelli East Med εντόπισε περισσότερα από 25 κομμάτια ζαμπόν, τα οποία, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ήταν καλυμμένα με ουσία που θεωρείται ύποπτη για τοξικότητα.
Όπως επισημαίνεται, η ουσία ενδέχεται να ήταν φυτοφάρμακο, καθώς κατά τον εντοπισμό των δολωμάτων υπήρχε ακόμη χαρακτηριστική οσμή. Ωστόσο, η ακριβής χημική της σύσταση δεν έχει επιβεβαιωθεί από εργαστηριακή ανάλυση.
Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της περιβαλλοντικής σημασίας της περιοχής στην οποία σημειώθηκε.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του προγράμματος, τα ύποπτα δολώματα βρέθηκαν εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας, Καταφυγίου Άγριας Ζωής και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά στην ευρύτερη περιοχή του Μάρτσαλου.
Πρόκειται για περιοχή όπου η προστασία της άγριας πανίδας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο ζώα που θα τα καταναλώσουν άμεσα όσο και άλλα είδη που ενδέχεται να τραφούν με δηλητηριασμένα ζώα.
Η παρουσία ύποπτων τοξικών ουσιών σε μια τέτοια περιοχή δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για την προστασία των αρπακτικών πτηνών και της υπόλοιπης πανίδας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν τα περισσότερα από 25 ύποπτα δολώματα, γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή του περιστατικού και στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.
Η χρήση εκπαιδευμένων σκύλων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό τέτοιων δολωμάτων, τα οποία συχνά είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτά κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης έρευνας στο πεδίο.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία στο Αστυνομικό Τμήμα Μοιρών, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.
Δικογραφία στο Αστυνομικό Τμήμα Μοιρών
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ενδέχεται να τοποθέτησαν τα δολώματα, ούτε έχει διευκρινιστεί ο σκοπός της ενέργειας.
Παράλληλα, δεν έχει ανακοινωθεί αν έχουν εντοπιστεί ζώα που επηρεάστηκαν από την ύποπτη ουσία.
Παράλληλα, δεν έχει ανακοινωθεί αν έχουν εντοπιστεί ζώα που επηρεάστηκαν από την ύποπτη ουσία.
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