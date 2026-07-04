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Ρόδος: Νεκρή 82χρονη που παρασύρθηκε από δίκυκλο σε λαϊκή αγορά
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Νεκρή Γυναίκα Παράσυρση πεζού Λαϊκή αγορά

Ρόδος: Νεκρή 82χρονη που παρασύρθηκε από δίκυκλο σε λαϊκή αγορά

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή

Ρόδος: Νεκρή 82χρονη που παρασύρθηκε από δίκυκλο σε λαϊκή αγορά
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στην πόλη της Ρόδου, με θύμα μία 82χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

πηγή: rodiaki

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