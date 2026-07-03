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Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής
Η απαγόρευση αφορά περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και τίθεται σε ισχύ από τις 08:00 έως τις 20:00 το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026
Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική τίθεται σε ισχύ από τις 08:00 έως τις 20:00 το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Κατερίνας Ζωγράφου, η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:
Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.
Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Κατερίνας Ζωγράφου, η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:
- Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας - «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
- Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας - Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
- Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης -Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου).
Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.
Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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