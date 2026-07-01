Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΔΕΔΥ Απεργία Συνταγματική Αναθεώρηση

Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου

Η ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στα Προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή

Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου
Την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση της 30ής Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ κηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου. Επίσης, καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί, στις 12:00, στα Προπύλαια, μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και στην πορεία προς τη Βουλή.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

Thema Insights

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς να απολαύσετε ένα δροσερό καλοκαίρι χωρίς να εκτοξευθεί ο λογαριασμός ρεύματος

Οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από αβεβαιότητα για το κόστος. Η Protergia προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν δροσιά, σταθερότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό ρεύματος.

Όταν η προσφορά ξεκινά από τη γειτονιά

Με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποίησε 150 δράσεις εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 ανθρώπων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης