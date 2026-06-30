Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα της Πάτρας, πρόκειται για 58χρονη από το Άργος
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Πάτρα Νεκρή Διαμέρισμα Αστυνομία Ιατροδικαστής

Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα της Πάτρας, πρόκειται για 58χρονη από το Άργος

Συνεχίζονται οι έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 58χρονης

Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα της Πάτρας, πρόκειται για 58χρονη από το Άργος
Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (28/6) σε διαμέρισμα της οδού Ευσεβίου στην Πάτρα.

Πρόκειται για μία 58χρονη από την περιοχή του Άργους, σύμφωνα με το tempo24.news. Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη ενώ στο διαμέρισμα έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 58χρονης.

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