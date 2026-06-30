Θλίψη στα Χανιά από τον αιφνίδιο θάνατό της 41χρονης Άννας, σήμερα το απόγευμα το τελευταίο αντίο

Η γυναίκα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών





Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.



Σήμερα το τελευταίο αντίο Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα



Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο κοιμητήριο του ναού.



Σημειώνεται πως η Άννα Λειψάκη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.







Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφέρει:



«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο και άδικο χαμό της Άννας Λειψάκη, κόρης του πρώην Αντιδημάρχου Χανίων και αγαπητού μέλους της τοπικής μας κοινωνίας, Δημήτρη Λειψάκη.



Μια απώλεια τόσο πρόωρη και τόσο σκληρή αφήνει όλους μας άφωνους. Σε στιγμές σαν αυτές, τα λόγια στέκουν ανήμπορα μπροστά στο μέγεθος του πόνου μιας οικογένειας.



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«Θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας» Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων:



Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:



«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, στο άκουσμα της είδησης του αδόκητου χαμού της Άννας Λειψάκη, αγαπημένης κόρης του πρώην προέδρου του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη και αδελφής του προπονητή του Ομίλου μας Σεμπάστιαν Λειψάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:



Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Άννας Λειψάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Κυριακής (28/6).



Η 41χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο τουριστικό κατάλυμα όπου διέμενε, στην περιοχή της Σούγιας, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr , συγγενείς, φίλοι και όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν θα την αποχαιρετήσουν σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 18:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 18:00.Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο κοιμητήριο του ναού.Σημειώνεται πως η Άννα Λειψάκη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.Ήταν μία από τα τέσσερα παιδιά του πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και πρώην αντιδημάρχου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη, καθώς και αδελφή του Σεμπάστιαν Λειψάκη, προπονητή του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο και άδικο χαμό της Άννας Λειψάκη, κόρης του πρώην Αντιδημάρχου Χανίων και αγαπητού μέλους της τοπικής μας κοινωνίας, Δημήτρη Λειψάκη.Μια απώλεια τόσο πρόωρη και τόσο σκληρή αφήνει όλους μας άφωνους. Σε στιγμές σαν αυτές, τα λόγια στέκουν ανήμπορα μπροστά στο μέγεθος του πόνου μιας οικογένειας.Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή και ολόθερμα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό φίλο Δημήτρη Λειψάκη και σε ολόκληρη την οικογένειά του. Η σκέψη μας είναι κοντά τους, με την ευχή να βρουν δύναμη και κουράγιο να σταθούν όρθιοι αυτές τις αβάσταχτες ώρες. Αιωνία της η μνήμη».Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων:Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, στο άκουσμα της είδησης του αδόκητου χαμού της Άννας Λειψάκη, αγαπημένης κόρης του πρώην προέδρου του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη και αδελφής του προπονητή του Ομίλου μας Σεμπάστιαν Λειψάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη, τον προπονητή του Ομίλου Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας.



2. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσας.



3. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.»