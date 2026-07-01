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Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου
Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου
Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.
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Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που ψωνίζουμε έχει αλλάξει. Η επιλογή ενός φρέσκου προϊόντος δεν βασίζεται πλέον μόνο στην εικόνα ή στην τιμή του, αλλά και στη γνώση της προέλευσης και της διαδρομής του. Ποιος το καλλιέργησε; Πότε φυτεύτηκε; Πώς έφτασε από το χωράφι στο ράφι; Ερωτήματα που σήμερα απασχολούν όλο και περισσότερους καταναλωτές.
Η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια έχει μετατραπεί σε ένα νέο κριτήριο επιλογής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που καταναλώνουμε καθημερινά. Σε αυτή την ανάγκη απαντούν τα My market, τα οποία αποτελούν τη μόνη ελληνικής ιδιοκτησίας αλυσίδα, που παρέχει την υπηρεσία της ιχνηλασιμότητας μέσω QR code στα φρέσκα προϊόντα, εδώ και 13 χρόνια.
Η νέα καμπάνια «Μπαίνουμε σε ξένα χωράφια» αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη μακροχρόνια δέσμευση, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία, από το χωράφι μέχρι το ράφι. Έτσι, η φρεσκάδα δεν αποτελεί απλώς μια υπόσχεση, αλλά συνοδεύεται από πληροφορίες που μπορούν να επιβεβαιωθούν.
Η ελληνική παραγωγή αποκτά πρόσωπο
Στα My market αυτό γίνεται μέσα από ένα QR code που βρίσκεται στα ράφια της μαναβικής. Με ένα απλό σκανάρισμα από το κινητό, αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες που συνήθως είναι διαθέσιμες μόνο στους ανθρώπους της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Σκανάροντας το QR code σε κάθε ράφι μαναβικής μπορούμε να δούμε την ποικιλία του προϊόντος, την ημερομηνία φύτευσης, το όνομα του παραγωγού ή της εταιρείας παραγωγής, αλλά και την περιοχή προέλευσης. Η επιλογή πλέον ενισχύεται και από τη γνώση. Γιατί πίσω από κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια καλλιέργεια και μια ολόκληρη διαδικασία που σπάνια γίνεται ορατή στον τελικό καταναλωτή.
Τα My market συνεργάζονται με περισσότερους από 200 Έλληνες παραγωγούς, στηρίζοντάς τους έμπρακτα και αναδεικνύοντας την προέλευση της εγχώριας παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνικότητα δεν αποτελεί απλώς μια ένδειξη στην ετικέτα, αλλά συνοδεύεται από στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιωθούν άμεσα.
Η ποιότητα χρειάζεται αποδείξεις
Η φρεσκάδα είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται συχνά στην αγορά τροφίμων. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι όταν συνοδεύεται από διαδικασίες που μπορούν να την τεκμηριώσουν. Στα My market, η υπηρεσία υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων και πιστοποιήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Με τη βοήθεια του βραβευμένου, ανεξάρτητου λογισμικού ιχνηλασιμότητας τροφίμων e-cert, διασφαλίζεται ότι όλα τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά διαθέτουν πλήρη στοιχεία προέλευσης και παρακολουθούνται σε κάθε στάδιο μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή.
Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από περισσότερους από 2.000 εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων κάθε χρόνο, καθώς και πάνω από 10.000 αναλύσεις σε μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Όλοι αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους παραγωγούς, με κοινό στόχο την τήρηση υψηλών προδιαγραφών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη διασφάλιση της ποιότητας.
Με τη δύναμη της τεχνολογίας
Το μήνυμα της νέας καμπάνιας αποτυπώνεται και στη νέα ταινία των My market, η οποία ακολουθεί τη διαδρομή ενός φρέσκου φρούτου ή λαχανικού από το χωράφι μέχρι το ράφι. Μέσα από τη ματιά ενός σύγχρονου καταναλωτή αναδεικνύεται πώς η τεχνολογία μπορεί να φέρει πιο κοντά την παραγωγή, δίνοντας τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον παραγωγό, την προέλευση και τη διαδρομή κάθε προϊόντος.
Η καμπάνια «Μπαίνουμε σε ξένα χωράφια» αναδεικνύει μια δέσμευση που τα My market υπηρετούν σταθερά εδώ και 13 χρόνια: να προσφέρουν στους καταναλωτές διαφάνεια και πρόσβαση σε πληροφορίες που τους βοηθούν να γνωρίζουν καλύτερα τι επιλέγουν.
Σε μια εποχή όπου η σιγουριά και η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την ενημέρωση, η δυνατότητα να γνωρίζουμε την προέλευση ενός φρέσκου προϊόντος αποκτά ιδιαίτερη αξία. Και όταν μπορούμε να δούμε τη διαδρομή του, η επιλογή μας βασίζεται και στη γνώση και όχι μόνο στην εικόνα ή στην τιμή. Αυτή είναι μια δέσμευση που τα My market υπηρετούν σταθερά, επενδύοντας στη διαφάνεια και την ποιότητα των φρέσκων προϊόντων που φτάνουν καθημερινά στο τραπέζι μας.
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