Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Κίνηση στους δρόμους: Βελτιωμένη η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού μετά το μποτιλιάρισμα 14χλμ. λόγω τροχαίου, πού αλλού υπάρχει κίνηση
Κίνηση στους δρόμους: Βελτιωμένη η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού μετά το μποτιλιάρισμα 14χλμ. λόγω τροχαίου, πού αλλού υπάρχει κίνηση
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
UPD:
Πολύ δύσκολη ήταν σε ορισμένες κεντρικές λεωφόρους η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Δευτέρας.
Συγκεκριμένα στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά οι οδηγοί αντιμετώπιζαν δυσκολίες για 14χλμ. από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης μέχρι τη συμβολή με την παραλιακή λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στη συμβολή της Κηφισού με την Παραλιακή, με την κατάσταση να βελτιώνεται αρκετά λίγο πριν τις 9:30
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δύσκολη και η λεωφόρος Αθηνών προς Ασπρόπυργο με χαμηλές ταχύτητες από το πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
Κίνηση και στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου καθώς εκεί ακινητοποιήθηκε νωρίτερα ένα βαρύ όχημα.
Αυξημένη ροή στον άξονα Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου-Βασιλίσσης Σοφίας-Κηφισιάς ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία και προς Ελευσίνα καθυστερήσεις 15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισιάς και 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.
Συγκεκριμένα στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά οι οδηγοί αντιμετώπιζαν δυσκολίες για 14χλμ. από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης μέχρι τη συμβολή με την παραλιακή λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στη συμβολή της Κηφισού με την Παραλιακή, με την κατάσταση να βελτιώνεται αρκετά λίγο πριν τις 9:30
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δύσκολη και η λεωφόρος Αθηνών προς Ασπρόπυργο με χαμηλές ταχύτητες από το πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
Κίνηση και στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου καθώς εκεί ακινητοποιήθηκε νωρίτερα ένα βαρύ όχημα.
Αυξημένη ροή στον άξονα Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου-Βασιλίσσης Σοφίας-Κηφισιάς ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία και προς Ελευσίνα καθυστερήσεις 15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισιάς και 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 29, 2026
άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,
15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/nlwFK68bp1
UPD:
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