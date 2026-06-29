Κίνηση στους δρόμους: Βελτιωμένη η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού μετά το μποτιλιάρισμα 14χλμ. λόγω τροχαίου, πού αλλού υπάρχει κίνηση
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Τροχαίο

Κίνηση στους δρόμους: Βελτιωμένη η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού μετά το μποτιλιάρισμα 14χλμ. λόγω τροχαίου, πού αλλού υπάρχει κίνηση

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Βελτιωμένη η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού μετά το μποτιλιάρισμα 14χλμ. λόγω τροχαίου, πού αλλού υπάρχει κίνηση
UPD:
Πολύ δύσκολη ήταν σε ορισμένες κεντρικές λεωφόρους η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά οι οδηγοί αντιμετώπιζαν δυσκολίες για 14χλμ. από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης μέχρι τη συμβολή με την παραλιακή λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στη συμβολή της Κηφισού με την Παραλιακή, με την κατάσταση να βελτιώνεται αρκετά λίγο πριν τις 9:30

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δύσκολη και η λεωφόρος Αθηνών προς Ασπρόπυργο με χαμηλές ταχύτητες από το πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Κίνηση και στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου καθώς εκεί ακινητοποιήθηκε νωρίτερα ένα βαρύ όχημα.

Αυξημένη ροή στον άξονα Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου-Βασιλίσσης Σοφίας-Κηφισιάς ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία και προς Ελευσίνα καθυστερήσεις 15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισιάς και 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

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