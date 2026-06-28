Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα έξω από τη Σταμάτα
Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα έξω από τη Σταμάτα
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε ξερά χόρτα έξω από τη Σταμάτα. Λίγο αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές.
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