Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα έξω από τη Σταμάτα
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Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα έξω από τη Σταμάτα

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές

Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα έξω από τη Σταμάτα
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε ξερά χόρτα έξω από τη Σταμάτα. Λίγο αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές.
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

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