20χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα από στύλο ηλεκτροδότησης στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Ρευματοκλοπή Δήμος Θέρμης

20χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα από στύλο ηλεκτροδότησης στη Θεσσαλονίκη

Πιάστηκε με το... καλώδιο στο χέρι ενώ προσπαθούσε να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλυμα στο οποίο διαμένει

20χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα από στύλο ηλεκτροδότησης στη Θεσσαλονίκη
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Με το... καλώδιο στο χέρι πιάστηκε εικοσάχρονος σε οικισμό του δήμου Θέρμης, την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στύλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλυμα, στο οποίο διαμένει.

Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
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