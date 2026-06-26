Ανακλήθηκε η άδεια διαμονής και απελαύνεται ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε μετανάστες να έρθουν στο Ναύπλιο

Ανακλήθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η άδεια διαμονής και πλέον επιβάλλεται η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης από τη χώρα, για τον αλλοδαπό από το Μπαγκλαντές που με

από ανάρτηση βίντεο καλούσε παράνομους μετανάστες να έρθουν στο

, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν τους ελέγχει».

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση της

η οποία ταυτοποίησε τον αλλοδαπό και σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία. Την εκκίνηση της διαδικασίας απέλασής του είχε ανακοινώσει χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

Πρόκειται για αλλοδαπό με νόμιμη άδεια διαμονής, ο οποίος στα κοινωνικά δίκτυα απηύθυνε κάλεσμα σε μετανάστες να εισέλθουν παράνομα στη χώρα και να μεταβούν στο Ναύπλιο. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι τέτοιου είδους βίντεο «διακινούν ψευδείς ειδήσεις» και αξιοποιούνται από κυκλώματα διακινητών, προκειμένου να πείσουν παράνομους μετανάστες να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ένας αλλοδαπός, με νόμιμη άδεια διαμονής, με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Τα συγκεκριμένα βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λάθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες να έλθουν στην ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η υπόθεση εντάσσεται στο αυστηρότερο πλαίσιο που επιχειρεί να εφαρμόσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απέναντι σε περιπτώσεις που, κατά την κυβέρνηση, συνδέονται με την ενθάρρυνση παράνομων μεταναστευτικών ροών ή με τη διάδοση παραπλανητικού περιεχομένου που μπορεί να αξιοποιηθεί από κυκλώματα διακίνησης παραμονή στη χώρα συνεπάγεται και συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Η παρέμβαση Πλεύρη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις επιστροφές, στις απελάσεις και στην αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης, με το υπουργείο να προβάλλει ως κεντρική γραμμή ότι η παράνομη είσοδος και η υποβοήθησή της δεν μπορούν να μένουν χωρίς συνέπειες. Στην περίπτωση του Ναυπλίου, το πολιτικό μήνυμα του υπουργού είναι ότι ακόμη και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με ανάκληση άδειας και απέλαση, εφόσον εμπλακούν σε ενέργειες που θεωρούνται επιβαρυντικές για τη δημόσια τάξη.