Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί 26/6, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 09:00, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με τρία αυτοκίνητα να συγκρούονται.