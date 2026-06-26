Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Ποσειδώνος

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά

Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για τραυματίες

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά
Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί 26/6 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 09:00 στο ύψος της εξόδου προς Κηφισό, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με τρία αυτοκίνητα να συγκρούονται.


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Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά

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