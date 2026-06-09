Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο

«Από τύχη δεν είχαμε θύματα» λένε οι κάτοικοι - Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο – άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα και σε τέσσερα οχήματα