Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλιούπολη Τροχαίο

Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο

«Από τύχη δεν είχαμε θύματα» λένε οι κάτοικοι - Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο – άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα και σε τέσσερα οχήματα

Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο
19 ΣΧΟΛΙΑ
Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν νωρίτερα στην Ηλιούπολη, όταν ένα φορτηγό εκτός ελέγχου προκάλεσε φθορές και χάος στη συμβολή των οδών Πίνδου και Αναξαγόρα.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι από θαύμα δεν προκλήθηκε κάποιος θανατηφόρος τραυματισμός. Έρευνα για το ατύχημα διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, όλα ξεκίνησαν από ένα φορτηγό, γερανοφόρο, που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας 70 με 80 ετών. Συγκεκριμένα, φορτηγό χτύπησε σε κολώνα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο – άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και σε τέσσερα οχήματα τα οποία διαλύθηκαν.

Ένα από τα οχήματα μάλιστα κατέληξε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, ενώ καλώδια κρέμονταν από τα μπαλκόνια.


Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο
Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο
Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο
Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο
Φορτηγό καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη, αφού πριν προσέκρουσε σε κολώνα, δείτε βίντεο
19 ΣΧΟΛΙΑ

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