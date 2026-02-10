Θεσσαλονίκη: Πατέρας ξυλοκόπησε έξω από τα δικαστήρια τον 62χρονο που είχε παρασύρει με αυτοκίνητο το παιδί του
Θεσσαλονίκη: Πατέρας ξυλοκόπησε έξω από τα δικαστήρια τον 62χρονο που είχε παρασύρει με αυτοκίνητο το παιδί του

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την αναβολή της δίκης για την υπόθεση - Ο 62χρονος λέει ότι του επιτέθηκε επειδή αρνήθηκε να έρθει σε χρηματικό συμβιβασμό

Θεσσαλονίκη: Πατέρας ξυλοκόπησε έξω από τα δικαστήρια τον 62χρονο που είχε παρασύρει με αυτοκίνητο το παιδί του
Περιστατικό ξυλοδαρμού με δράστη τον πατέρα ενός ανήλικου που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο και τον 62χρονο που οδηγούσε το όχημα σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μετά την αναβολή της δίκης για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη όταν και ήταν προγραμματισμένη η εκδίκαση στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο της υπόθεσης παράσυρση ανήλικου το 2022 στην οδό Παπαναστασίου

Όλα συνέβησαν μετά την αναβολή όταν ξαφνικά ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο απέναντι από το δικαστικό μέγαρο και άρχισε να τον χτυπάει. Χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικού που υπηρετούσε στο δικαστικό μέγαρο και ενός δικαστικού υπαλλήλου για να σταματήσει ο ξυλοδαρμός

Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια


Σύμφωνα με την πλευρά του 62χρονου, η οικογένεια του παιδιού ζήτησε χρήματα για να τα βρουν εξωδικαστικά, αρνήθηκε και σύμφωνα με τον ίδιο για αυτό τον χτύπησαν.
