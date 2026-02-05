Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας
Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας
Η κίνηση ταλαιπωρεί από το πρωί της Πέμπτης 5/2 τους οδηγούς, καθώς ο συνδυασμός αυξημένης όγκου οχημάτων και ολισθηρών δρόμων από τις πρώτες πρωινές ώρες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για κυκλοφοριακό χάος.
Στον Κηφισό η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.
Ειδικά στο τμήμα από Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με τεράστια αποθέματα υπομονής. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις βασικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι.
Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις τόσο στη Λεωφόρο Καλύμνου από τη Βουλιαγμένης προς τη Βάρης - Κορωπίου όσο και στη Βάρης - Κορωπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανά τμήματα.
Κηφισίας και Μεσογείων βρίσκονται από νωρίς «στο κόκκινο». Στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας η Βασιλίσσης Σοφίας δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δυο ρεύματα, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει και στη λεωφόρο Βενιζέλου στον Καρέα στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή.
Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι κυκλοφορία στα εξής σημεία:
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
Λιμάνι Πειραιά
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 5, 2026
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄ Μαραθώνος - Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στην Περιφ.Υμηττού:
10΄-15΄στις εξόδους για Αθήνα-Κέντρο και Καρέα,
10΄-15΄ Πλακεντίας - Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ Μεταμόρφωση - Κηφισίας. https://t.co/G0fPwm88ge
