Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, μετά από απαίτηση του Δήμα
Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, μετά από απαίτηση του Δήμα

Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το protothema.gr, ο Γιώργος Σαουνάτσος υπέβαλε την παραίτησή του από τη διοίκηση της ΥΠΑ υπό το βάρος του πορίσματος για το πολύωρο black out

Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, μετά από απαίτηση του Δήμα
Την παραίτησή του από τη θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπέβαλε σήμερα ο Γιώργος Σαουνάτσος, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του protothema.gr που είχε αποκαλύψει ότι ο αρμόδιος υπουργός, Χρίστος Δήμας, θα ζητούσε την παραίτησή του, μετά το πόρισμα για το πολύωρο black out στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας στο ελληνικό FIR.

Η παραίτηση του κ. Σαουνάτσου υποβλήθηκε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και έγινε δεκτή.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή».

Η αποχώρηση του κ. Σαουνάτσου έρχεται μετά το πόρισμα-καταπέλτη για το black out, το οποίο ανέδειξε σοβαρά ζητήματα παλαιότητας και περιορισμένης χωρητικότητας των συστημάτων αεροναυτιλίας, αλλά και ελλείμματα στη συνολική διαχείριση κρίσιμων υποδομών.

Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, μετά από απαίτηση του Δήμα
Ο Γιώργος Σαουνάτσος,


Παρότι από την κυβερνητική πλευρά έχει τονιστεί ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων και ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται «χαμηλής διακινδύνευσης», το εύρος της δυσλειτουργίας και η χρονική διάρκειά της κατέστησαν αναπόφευκτη τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης.

Ο προσωρινός διορισμός του υποδιοικητή Αεροναυτιλίας Γιώργου Βαγενά έχει στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της ΥΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο έχει ήδη προαναγγείλει την υλοποίηση ολιστικού σχεδίου αναβάθμισης των συστημάτων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurocontrol, καθώς και τη συγκρότηση ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Παράλληλα, με την έναρξη των διαδικασιών για τον ορισμό νέου διοικητή, το υπουργείο επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα θεσμικής αποκατάστασης και επιτάχυνσης των αναγκαίων παρεμβάσεων στον κρίσιμο τομέα της εναέριας κυκλοφορίας, υπό το βάρος τόσο του πορίσματος.
