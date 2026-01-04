Η δήλωση του προέδρου του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θοδωρής Κυριακού Γιώργος Παπαδάκης ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα

Η δήλωση του προέδρου του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Τι είπε για την απώλεια του δημοσιογράφου

Η δήλωση του προέδρου του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού για την απώλεια του δημοσιογράφου.

Σημειώνει ότι «υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του.

«Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του», αναφέρει επίσης στην ανακοίνωσή του ο κ. Κυριακού.

