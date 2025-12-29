Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε απορρίμματα στη Μίκρα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε απορρίμματα στη Μίκρα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε απορρίμματα στη Μίκρα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) σε απορρίμματα στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης, κοντά στη Σχολή Δικαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε απορρίμματα στη Μίκρα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Καλαμαριάς, καθώς και οχήματα από γειτονικούς δήμους, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.



Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:20 σε χωματερή που χρησιμοποιείται από τους δήμους Καλαμαριά και Θέρμη, σε μικρή απόσταση από το γήπεδο της Μίκρας.

Εκεί υπάρχουν μεγάλες ποσότητες από μπάζα και ογκώδη αντικείμενα, όπως στρώματα, καναπέδες και ξύλα, γεγονός που ενίσχυσε τη φωτιά και δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης.

Πηγή φωτογραφιών: politic.gr
