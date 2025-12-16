Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
70χρονος κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στη Φωκίδα ενώ την ίδια ώρα είχε πάρει φωτιά και το σπίτι του
70χρονος κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στη Φωκίδα ενώ την ίδια ώρα είχε πάρει φωτιά και το σπίτι του
Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά και αντίκρισαν την απανθρακωμένη σορό του άτυχου άνδρα
Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στη Φωκίδα όταν ένας άνδρας, περίπου 70 ετών, απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στον δρόμο Μαριολάτας – Λιλαίας.
Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε αυτό και έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο.
Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά και αντίκρισαν την απανθρακωμένη σορό του άτυχου άνδρα.
Ωστόσο, την ίδια ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο, είχε πάει φωτιά και το σπίτι της οικογένειας του άνδρα στην Άνω Μαριολάτα.
Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά που όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.
Πηγή: tvstar
Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε αυτό και έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο.
Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά και αντίκρισαν την απανθρακωμένη σορό του άτυχου άνδρα.
Ωστόσο, την ίδια ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο, είχε πάει φωτιά και το σπίτι της οικογένειας του άνδρα στην Άνω Μαριολάτα.
Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά που όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.
Πηγή: tvstar
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα