Μαζί για το Παιδί: Νέες σύγχρονες βιβλιοθήκες σε 4 φορείς παιδικής προστασίας στην Αττική

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι»:

Το πρόγραμμα» δημιουργήθηκε το 2012 για να υποστηρίξει τα παιδιά που ζουν σε δομές ή/και υποστηρίζονται απόΠερισσότεροι από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος, το οποίο ενισχύει 18.000 παιδιά ετησίως με την παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ρουχισμού, υπόδησης και επίπλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα βοηθά και στην αναβάθμιση των δομών.Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του Μαζί για το Παιδί, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες, καθώς και με την Τράπεζα Τροφίμων. Στη συνέχεια, αξιολογούνται, ταξινομούνται και προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς πανελλαδικά, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες τους.