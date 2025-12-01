Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Μαζί για το Παιδί: Νέες σύγχρονες βιβλιοθήκες σε 4 φορείς παιδικής προστασίας στην Αττική
Οι χώροι εξοπλίστηκαν με έπιπλα και υλικά φιλικά προς τα παιδιά – Προσφέρθηκαν πάνω από 600 τίτλοι βιβλίων, laptops, εκπαιδευτικά παιχνίδια και μουσικά όργανα
Νέες σύγχρονες βιβλιοθήκες σε τέσσερις φορείς παιδικής προστασίας στην Αττική που στηρίζουν συνολικά 234 παιδιά, δημιούργησε το Μαζί για το Παιδί με την ευγενική υποστήριξη του The Hellenic Initiative.
Οι χώροι, που δεν διέθεταν μέχρι σήμερα ανάλογη υποδομή, εξοπλίστηκαν με φιλικά προς τα παιδιά έπιπλα και υλικά, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη φιλαναγνωσία. Οι βιβλιοθήκες εμπλουτίστηκαν με πάνω από 600 τίτλους βιβλίων που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες, από την προσχολική μέχρι την εφηβική, καθώς και με laptops, εκπαιδευτικά παιχνίδια και μουσικά όργανα, προσφέροντας στα παιδιά πολλαπλά ερεθίσματα.
Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» του Μαζί για το Παιδί με στόχο να ενισχυθούν οι γλωσσικές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και το ενδιαφέρον για νέα γνωστικά αντικείμενα. Η ανάγνωση καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση, ανοίγοντας νέους δρόμους γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης. ΟΙ βιβλιοθήκες λειτουργούν ως χώροι συνάντησης και ηρεμίας, που προάγουν την αγάπη για το βιβλίο και τη συνεργασία.
Οι βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν στους ακόλουθους φορείς παιδικής προστασίας:
• Πηνελόπειο Ίδρυμα
• Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» – Μονάδα Παιδικής Προστασίας
• Στέγη Κοριτσιού Άγια Άννα
• Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.
Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί δήλωσε σχετικά: «Στο Μαζί για το Παιδί πιστεύουμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Στόχος μας είναι να δίνουμε στα παιδιά που στηρίζουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες. Για πρώτη φορά, τέσσερις φορείς παιδικής προστασίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε αποκτούν βιβλιοθήκες που ανοίγουν νέους ορίζοντες στα παιδιά. Ευχαριστούμε το The Hellenic Initiative που αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία και μας έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε 234 παιδιά ένα πραγματικό παράθυρο στη γνώση.»
To Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του The Hellenic Initiative, Cathy Sakelaris, και ο σύζυγός της, George Sakellaris ανέφεραν: «Για εμάς, ο αληθινός σκοπός της ζωής βρίσκεται στην προσφορά — ιδιαίτερα προς τα παιδιά, που είναι η ελπίδα του αύριο. Ένα βιβλίο μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο στον κόσμο, και μέσα από αυτές τις βιβλιοθήκες ελπίζουμε κάθε παιδί να βρει έμπνευση, αυτοπεποίθηση και το θάρρος να ονειρευτεί.»
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι»:
Το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» δημιουργήθηκε το 2012 για να υποστηρίξει τα παιδιά που ζουν σε δομές ή/και υποστηρίζονται από φορείς παιδικής προστασίας. Περισσότεροι από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος, το οποίο ενισχύει 18.000 παιδιά ετησίως με την παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ρουχισμού, υπόδησης και επίπλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα βοηθά και στην αναβάθμιση των δομών.
Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του Μαζί για το Παιδί, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες, καθώς και με την Τράπεζα Τροφίμων. Στη συνέχεια, αξιολογούνται, ταξινομούνται και προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς πανελλαδικά, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες τους.
