Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:27) στην Ηλεία.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.
