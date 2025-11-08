42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στους αγώνες των 5 χιλιομέτρων - Βίντεο

Κλείσιμο

Σε εξέλιξη είναι οι δύο αγώνες 5 χιλιομέτρων που διεξάγονται στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου.Οι αγώνες στους οποίους συμμετέχουν χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών, ξεκίνησαν το απόγευμα από τη Λεωφόρο Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο.Η διαδρομή που ακολουθούν: Πανεπιστημίου – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας (αναστροφή) – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο.Το «παρών» στις εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έδωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία του αθλητισμού ως μέσο ένωσης και χαράς για τον κόσμο.Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων μίλησε στο Orange Press Agency για τους λόγους που τον φέρνουν κάθε χρόνο στη μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού.«Ο αθλητισμός είναι κάτι που ενώνει όλο τον κόσμο και του δίνει χαρά. Ο Μαραθώνιος είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει τεράστια σημασία στον αθλητικό χάρτη ο κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας», ανέφερε.