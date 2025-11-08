Θεσσαλονίκη: 26 σακούλες με μπάζα θα άδειαζε ο πρώτος συλληφθείς για ρίψη ογκωδών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο - Δείτε φωτογραφίες
Ο 31χρονος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ρωξάνης και Πέτρου Ερημίτη στη δυτική Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση για την πρώτη σύλληψη για παράνομη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δημόσιο δημοτικό χώρο στον δήμο Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Παρασκευής, εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για χώρο στη δυτική είσοδο, στη συμβολή των οδών Ρωξάνης και Πέτρου Ερημίτη, που γίνεται τακτικά στόχος ασυνείδητων για απόρριψη μπάζων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην καρότσα του οχήματος που οδηγούσε ο 31χρονος συλληφθείς υπήρχαν άλλες 26 νάιλον σακούλες μπαζών, καθώς και σίδερα σκραπ μετάλλων που δεν πρόλαβε να απορρίψει.
Όπως αναφέρεται, από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις που έχουν σημειωθεί, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής, καθιστώντας την έτσι ακατάλληλη για τις επιθυμητές της χρήσεις.
«Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθη, χθες (07-11-2025) σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 31χρονος ημεδαπός, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εποχούμενων περιπολιών και ελέγχων για πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. φορτηγό, με οδηγό τον 31χρονο, ο οποίος προέβη στην απόρριψη στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και συγκεκριμένα μπαζών ανακαινίσεων που περιέχονταν σε νάιλον σακούλες, σε δημόσιο δημοτικό χώρο.
Στην καρότσα του οχήματος υπήρχαν άλλες (26) νάιλον σακούλες μπαζών, καθώς και σίδερα σκραπ μετάλλων που δεν πρόλαβε να απορρίψει.
Από τις εν λόγω ανεξέλεγκτες απορρίψεις που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής, καθιστώντας την έτσι ακατάλληλη για τις επιθυμητές της χρήσεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη
