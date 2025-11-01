Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της
Θα παραστεί σήμερα το βράδυ στον ετήσιο χορό των Πεζοναυτών
Στην Αθήνα έφτασε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνιση της στην ελληνική πρωτεύουσα μετά την ορκωμοσία της.
Συγκεκριμένα, η κυρία Γκιλφόιλ θα παραστεί σήμερα το βράδυ στον ετήσιο χορό των Πεζοναυτών, ο οποίος συμπίπτει φέτος με την άφιξη της στην Αθήνα, ενώ από το πρωί της Δευτέρας θα βρίσκεται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, εκκινώντας τα νέα καθήκοντα της.
Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.
Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.
Η πρώτη επίσημη υποχρέωσηΗ πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.
