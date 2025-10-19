Συνελήφθη έμπορος ναρκωτικών στη Νέα Μάκρη - Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη κιλό κάνναβης και πάνω από 43.000 ευρώ

νάιλον ρολό περιτυλίγματος καιπλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλα για την συσκευασία ναρκωτικών.Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.