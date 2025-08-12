Άρπαξε κοσμήματα €23.000 από σπίτι στην Πάτμο και τον έπιασαν στο πλοίο για Καβάλα

Δεν υπολόγιζε ότι η κλοπή θα γίνει έγκαιρα αντιληπτή ώστε να συλληφθεί στη συνέχεια στο πλοίο της γραμμής για Καβάλα στο οποίο είχε επιβιβαστεί