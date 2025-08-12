ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άρπαξε κοσμήματα €23.000 από σπίτι στην Πάτμο και τον έπιασαν στο πλοίο για Καβάλα
Πάτμος Καβάλα Πλοίο Σύλληψη κοσμήματα

Άρπαξε κοσμήματα €23.000 από σπίτι στην Πάτμο και τον έπιασαν στο πλοίο για Καβάλα

Δεν υπολόγιζε ότι η κλοπή θα γίνει έγκαιρα αντιληπτή ώστε να συλληφθεί στη συνέχεια στο πλοίο της γραμμής για Καβάλα στο οποίο είχε επιβιβαστεί

Με χρυσά κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ έφυγε από σπίτι στην Πάτμο ένας 40χρονος που «τρύπωσε» σε αυτό την ώρα που οι ιδιοκτήτες του απουσίαζαν. Αυτό, όμως, που δεν υπολόγιζε ήταν ότι η κλοπή θα γίνει έγκαιρα αντιληπτή ώστε να συλληφθεί στη συνέχεια στο πλοίο της γραμμής για Καβάλα στο οποίο είχε επιβιβαστεί.

Τις αρχές, Αστυνομία και Λιμενικό, είχε ειδοποιήσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με τα στελέχη που ανέλαβαν την υπόθεση να ταυτοποιούν τον δράστη και να διαπιστώνουν ότι είχε επιβιβαστεί λίγες ώρες νωρίτερα στο πλοίο της γραμμής από Πάτμο για Καβάλα.

Ακολούθησε επικοινωνία με τον καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος κι έδωσε εντολή να εντοπιστεί ο δράστης και να απομονωθεί σε ειδικό χώρο.

Ο 40χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τα χρυσαφικά, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ ο ίδιος παραδόθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές Αρχές, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από rodiaki.gr

