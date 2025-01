3Gbps: Νέα εποχή υπερ-υψηλών ταχυτήτων στην Ελλάδα

Sponsored ContentΣτην εμπορική διάθεση υπερ-υψηλών ταχυτήτωνπροχωρά για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η COSMOTE, μέσω του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών,. Νοικοκυριά κι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε υποδομή Fiber to the Home, μέσω, μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ταχύτητες. Η διάθεση των νέων ταχυτήτων θα επεκτείνεται σταδιακά, με στόχο την κάλυψη του 100% των υποδομών FTTH του δικτύου, προσφέροντας στους συνδρομητές απεριόριστες δυνατότητες και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα.Ο Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Τσώνης υπογράμμισε σχετικά με τη διάθεση ταχυτήτων 3Gbps ότι: «η COSMOTE πρωτοπορεί ξανά, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στις τηλεπικοινωνίες και ενισχύοντας τη δέσμευσή της να φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, εξασφαλίζοντας για όλο και περισσότερους συνδρομητές μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία - με αξιοπιστία, σταθερότητα και ταχύτητες που καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για συνδεσιμότητα στο σπίτι και στην επιχείρηση».Η διάθεση υπερ-υψηλών ταχυτήτων φέρνει επανάσταση στη συνδεσιμότητα, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Με τις νέες ταχύτητες, εξασφαλίζεται αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, απρόσκοπτη ροή δεδομένων, γρήγορες λήψεις και μεταφορές αρχείων, καθώς και βελτιωμένη εμπειρία streaming. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς εφαρμογές όπως η τηλεργασία, η ψηφιακή εκπαίδευση και το cloud computing γίνονται πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα στο: cosmote.gr Στο επίκεντρο της μετάβασης της Ελλάδας στη νέα ψηφιακή εποχή βρίσκεται η επενδυτική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, ο Όμιλος στοχεύει να αναβαθμίσει τη ψηφιακή υποδομή της χώρας, εξασφαλίζοντας κάλυψη των 2/3 των γραμμών με υποδομές Fiber to the Home (FTTH). Σήμερα, περίπου 1,7 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε FTTH μέσω COSMOTE Fiber.Η COSMOTE, μέλος του Ομίλου Telekom, πρωτοστατώντας στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, συνδέει την Ελλάδα με το ψηφιακό μέλλον, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.