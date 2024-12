Στους γονείς η ευθύνη για τον e-θισμό των ανηλίκων μέχρι 15 ετών στα social media

■ Υποχρεωτικό Λογισμικό Γονικού Ελέγχου:Οι κατασκευαστές συσκευών που διατίθενται στην Ελλάδα θα υποχρεούνται να προεγκαθιστούν ή να παρέχουν πρόσβαση σε λογισμικό γονικού ελέγχου.■ Καθιέρωση Ψηφιακής Ενηλικίωσηςστα 15 έτη:Γονική συγκατάθεση για τη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15. Οι πάροχοι θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών.■ Χάρτης Ψηφιακών ΔικαιωμάτωνΔιαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με επίκεντρο την προστασία των ανηλίκων:- Right not to be tracked- Right to meaningful personalization- Right to fairness by design- Right to know one’s digital alter ego■ Μη δεσμευτικά ρυθμιστικά μέτραΨήφισμα ΕΚ για την αντιμετώπιση φαινομένων εθισμού στο διαδίκτυο■ Σύσταση εθνικής ομάδας εργασίαςγια το «Digital Fairness Act» και την τροποποίηση του «Digital Services Act». Προτάσεις προς επεξεργασία:- Καθορισμός της έννοιας tracking- European Digital Majority Age- Ηλικιακές Περιοριστικές Ρυθμίσεις Αλγορίθμων για Χρήστες κάτω των 15 Ετών- Απαγόρευση χρήσης Social Media χωρίς γονική συναίνεση για χρήστες κάτω των 15 ετών