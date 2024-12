Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή - Οι ώρες λειτουργίας

Κλείσιμο

Tην Κυριακή 22 Δεκεμβρίου ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και τα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για τα Χριστούγεννα 2024. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.Τα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, όπως το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens, Attica και άλλα, θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00 το βράδυ.Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν κανονικά και τα σούπερ μάρκετ των αλυσίδων LIDL, My Market, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Γαλαξίας, Market In, Μασούτης με ωράριο λειτουργίας 11:00 με 20:00.Παρασκευή 20/12/24: 09:00-21:00Σάββατο 21/12/24: 09:00-18:00Κυριακή 22/12/24: 11:00-18:00Δευτέρα 23/12/24: 09:00-21:00Τρίτη (Παραμονή Χριστουγέννων) 24/12/24: 09:00-18:00Τετάρτη (Χριστούγεννα) 25/12/24: ΑργίαΠέμπτη 26/12/24: ΑργίαΠαρασκευή 27/12/24: 09:00-21:00