Και αυτές τις γιορτές η απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία έρχεται δωρεάν για έναν μήνα από τη Nova

Sponsored contentΤα Χριστούγεννα πλησιάζουν και εμείς έχουμε μπει για τα καλά σε γιορτινό mood. Φτιάχνουμε λίστες με δώρα, σχεδιάζουμε το μενού για το ρεβεγιόν, καταστρώνουμε σχέδια για βόλτες και οικογενειακές συγκεντρώσεις, και αναζητάμε συνεχώς τρόπους για να περνάμε καλά. Φυσικά, από το πρόγραμμα δεν μπορεί να λείπει η τηλεοπτική ψυχαγωγία που αν μη τι άλλο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις γιορτές των Χριστουγέννων, δημιουργώντας ακόμα πιο festive κλίμα.Όσο για το πού θα βρούμε το πιο πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα με επιλογές για όλη την οικογένεια η απάντηση είναι στη Nova, με την τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ, με την ανεξάντλητη λίστα από οσκαρικές ταινίες, επιτυχημένα blockbusters, κωμωδίες, δραματικές, δράσης, περιπέτειες, σινεφίλ, ελληνικές αλλά και καταπληκτικά ντοκιμαντέρ, ερευνητικές, γαστρονομικές και ταξιδιωτικές σειρές και πολλά άλλα.Έτσι έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε χολιγουντιανές περιπέτειες όπως The Equalizer 3 με τον Denzel Washington και τη Dakota Fanning, σειρές όπως Mary & George με τη Julianne Moore και Gray με την Patricia Clarkson και τον Rupert Everett. Στην πλατφόρμα ΕΟΝ οι επιλογές είναι χιλιάδες όχι μόνο για εμάς τους μεγάλους αλλά και για τα παιδιά, καθώς διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό παιδικών καναλιών με ποιοτικό περιεχόμενο για όλες τις ηλικίες.Όλα αυτά μπορούμε να τα έχουμε δωρεάν για έναν ολόκληρο μήνα, γιατί «Η μαγεία των Χριστουγέννων είναι για όλους» . Γι’ αυτό η Nova προσφέρει δωρεάν θέαση στο περιεχόμενο ΕΟΝ σε όλους, για το διάστημα μεταξύ 10 Δεκεμβρίου και 10 Ιανουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες που έχουν ΕΟΝ αλλά δεν έχουν όλο το περιεχόμενο, θα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν και το υπόλοιπο περιεχόμενο, δηλαδή κινηματογραφικές παραγωγές στο Novacinema, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στο Novasports, παιδικά σε κανάλια όπως Disney και DisneyJr, και εντυπωσιακά ντοκιμαντέρ σε κανάλια όπως Nat Geo και Nat Geo Wild και πολλά άλλα, ενώ όσοι δεν είναι συνδρομητές θα έχουν δωρεάν πρόσβαση για ένα μήνα! Και όλα αυτά χωρίς καμία δέσμευση!Μπαίνουμε τώρα στο eon.nova.gr , παίρνουμε τον κωδικό μας και απολαμβάνουμε Novasports, Novacinema και πλούσιο παιδικό θέαμα, στη smart tv και τις φορητές μας συσκευές, για το διάστημα 10/12/2024 με 10/1/2025.Στην πλατφόρμα της ΕΟΝ τα Χριστούγεννα δεν είναι μια συνηθισμένη υπόθεση, και γι΄ αυτό έχει δημιουργήσει το Nova Christmas, το Pop-up κανάλι των γιορτών, το οποίο απολαμβάνουμε καθημερινά από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2025, με 3 ζώνες: στις 18:20 αγαπημένες παιδικές ταινίες όπως Garfield the Movie και Hotel Transylvania, στις 20:05 οικογενειακές Χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως Five More Minutes και Annie και στις 22:15 αγαπημένες κωμωδίες όπως πως My Big Fat Greek Wedding και κλασικά αριστουργήματα και μιούζικαλ όπως Funny Girl και Mamma Mia.Και επειδή τις γιορτές όλοι είμαστε πιο χαλαροί και έχουμε περισσότερο χρόνο, από την Παραμονή Χριστουγέννων έως και την Πρωτοχρονιά, το Nova Christmas θα έχει διευρυμένο πρόγραμμα και θα είναι ανοιχτό από το πρωί.Φυσικά, το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα με το οποίο διαχρονικά είναι ταυτισμένη η Nova δεν μπορεί να λείπει από το πρόγραμμα: όλοι οι εντός έδρας αγώνες των ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, Astera AKTOR, Ατρόμητο, Λεβαδειακό, Πανσερραϊκό για το ελληνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Premier League με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Φούλαμ, Λίβερπουλ κ.α. αλλά και Euroleague, La Liga και πολλά ακόμα, πάντα στο Novasports.Μάλιστα, η EON προσφέρει στους λάτρεις των σπορ τη μοναδική υπηρεσία EON Sports Mode , για να βλέπουν ζωντανά αποτελέσματα αγώνων, συνθέσεις ομάδων, στατιστικά παικτών και βαθμολογίες από τις κορυφαίες διοργανώσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις. Στατιστικά όπως ο αριθμός των πόντων ή των γκολ που σημείωσε οποιοσδήποτε παίκτης, ο αριθμός των φάουλ ή των καρτών σε live ενημέρωση λεπτό προς λεπτό, είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και κάνουν κάθε παιχνίδι μια μοναδική εμπειρία. Και το εντυπωσιακό είναι ότι δίνει τη δυνατότητα για replay των πιο σημαντικών στιγμών κάθε παιχνιδιού.Αυτή είναι η ευκαιρία που περιμέναμε για να απολαύσουμε την απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία που θα δώσει νέα διάσταση στην φράση «απόψε θα μείνω μέσα».