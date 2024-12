Θεοδωρικάκος: Η φαρμακευτική βιομηχανία που καινοτομεί, πρωταγωνιστής στο νέο παραγωγικό μοντέλο

Κλείσιμο

Το νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει ως πρωταγωνιστή την φαρμακευτική βιομηχανία, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,, μιλώντας στο 4Οο«Υγεία πάνω απ' όλα / It's all about health 2024».Όπως είπε ο υπουργός, ημέσω της έρευνας και της καινοτομίας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξαγωγική, πιο δυναμική ως κλάδος της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.Ανέφερε επίσης πως το υπουργείο Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο δανεισμού μεμε επιτόκια πολύ χαμηλότερα, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων. Επιπλέον, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία γίνεται για ένα δεύτερο κύμα απογραφειοκρατικοποίησης της οικονομικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.Μεταξύ άλλων, ο υπουργός μιλώντας για το νέο παραγωγικό μοντέλο, είπε: «Πηγαίνω σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και πάρα πολλοί επιχειρηματίες- βιομήχανοι μου θέτουν το θέμα ότι δεν βρίσκουν ανθρώπους να εργαστούν. Είμαστε σε μια χώρα η οποία την παρέλαβε η κυβέρνηση τηςμε 18% ανεργία και αυτή τη στιγμή είναι στο 9,3%. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στη χώρα οι οποίες δεν βρίσκουν τους ανθρώπους που χρειάζονται. 'Αρα ένα νέο παραγωγικό μοντέλο σημαίνει σοβαρούς μετασχηματισμούς στο σύστημα εκπαίδευσης, στο σύστημα κατάρτισης. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και με τον Σπροκειμένου από κοινού να γίνονται αυτά προγράμματα και να διασφαλίσουν τις ανάγκες της αγοράς. Αλλά το φέρνω ως ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, η οποία οφείλει και πρέπει να είναι περισσότερο παραγωγική για να αντέξει στις δυσκολίες και στους ανταγωνισμούς της εποχής και στις μεγάλες μεταβολές που φέρνει η γεωστρατηγική ρευστότητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά και την πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ, στην οποία η Ευρώπη οφείλει να προσαρμοστεί και να αξιολογήσει χθες».«Το επενδυτικόείναι στα 200 εκατ. ευρώ, θα το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια»Αναφερόμενος στα κίνητρα που θα δώσει η ελληνική Πολιτεία για την ενίσχυση των επενδύσεων στην φαρμακοβιομηχανία υπογράμμισε: «Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει ως πρωταγωνιστή την φαρμακευτική βιομηχανία. Μέσω της έρευνας και της καινοτομίας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξαγωγική, πιο δυναμική ως κλάδος της ελληνικήςΕίναι τμήμα ενός οργανωμένου σχεδίου που ανακοινώσαμε και είμαστε δεσμευμένοι για να το κάνουμε πράξη.Το επενδυτικό clawback είναι στα, θα το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει με το υπουργείο Οικονομικών, διότι εμπλέκεται και αυτό, εκ των πραγμάτων με πολύ αυστηρούς όρους ενός νέου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος.Είναι ήδη ενταγμένες οι στρατηγικές επενδύσεις που υποστηρίζει το υπουργείο Ανάπτυξης στον φαρμακευτικό τομέα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ».Σε ό,τι αφορά στα νέα κίνητρα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Πρώτον, ανακοινώσαμε και νομοθετούμε εντός του επόμενου τριμήνου ότι διατηρούμε τον θεσμό των εμβληματικών επενδύσεων, οι οποίες μέχρι τώρα είχαν χρηματοδότηση μόνο μέσω τουΑυτό έχει όμως συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Διατηρούμε, λοιπόν, τον θεσμό των εμβληματικών επενδύσεων για μεγάλες, σοβαρές, καινοτόμες, πράσινες επενδύσεις που χωρίς καμία αμφιβολία μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας.Δεύτερον, δημιουργούμε δύο νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, τα οποία θα εξελιχθούν τον χειμώνα και την άνοιξη του 2025 και στα οποία επίσης μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας. Είναι μεγάλες επενδύσεις με φοροαπαλλαγέςγια την επόμενη διετία. Επίσης, ανακοινώσαμε ένα ξεχωριστό καθεστώς μόνο για τις παραμεθόριες περιοχές, από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, μέχρι την Θρακη και τον Έβρο συνολικά, με επενδύσεις τις οποίες θα στηρίξουμε και με οικονομική ενίσχυση και με απευθείας χρηματοδότηση.Επιπλέον, θέλω να επισημάνω το νέο πακέτο για όλες τις επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας, με υπερδέσμευσημέχρι και 250%, όταν η φαρμακοβιομηχανία συνεργάζεται με startups επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα για δαπάνες έρευνας και καινοτομίας. Πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτή η εξαιρετικά καθοριστική επιστημονική και τεχνοκρατική δουλειά που τροφοδοτεί τα αποτελέσματα της φαρμακοβιομηχανίας και την έρευνα».Ακόμη, όπως σημείωσε ο υπουργός, το υπουργείο Ανάπτυξης με τηνδημιουργεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο δανεισμού με 300 εκατ. ευρώ εγγύηση δική μας και μόχλευση 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκια πολύ χαμηλότερα από τα επιτόκια των ελληνικών τραπεζών και γενικότερους όρους δανεισμού καλύτερους από αυτούς που προσφέρει η εμπορική αγορά.