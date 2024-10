Να γιατί όλοι θέλουν να εργαστούν σε αυτήν την ελληνική εταιρεία

Sponsored Content



Το Πλαίσιο αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για την τεχνολογία και την καινοτομία, τα είδη γραφείου, τα σχολικά, το «έξυπνο σπίτι», τα gadgets και τόσα άλλα. Ένας μοντέρνος προορισμός που ακολουθεί τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, προσφέρει μια πλήρη εμπειρία αγορών και ξεχωρίζει για τους ενημερωμένους εργαζομένους του. Εύλογα, καθώς αποτελεί έναν από τους καλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα και μια εταιρεία που προσφέρει πολλά προνόμια και παροχές στους εργαζομένους τους, επιφέροντας έτσι την πολυπόθητη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Διότι στο Πλαίσιο, επενδύουν στους ανθρώπους, το οποίο στο τέλος της ημέρας, είναι το μόνο στοιχείο που δεν μπορεί να αντιγραφεί.

Οι 1.600 εργαζόμενοι της Πλαίσιο (στα καταστήματα, στα κεντρικά γραφεία, στην εξυπηρέτηση πελατών, στις πωλήσεις B2B, στα logistics) απολαμβάνουν ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας και γίνονται μέτοχοι μιας εταιρικής κουλτούρας που βασίζεται στην ικανοποίηση, τη συμπερίληψη, την ισότητα, την ανοιχτή επικοινωνία, την ενδυνάμωση, την προσωπική ανάπτυξη.

Η λίστα των προνομίων ξεκινάει από την ευελιξία ωραρίου, τις εκπτώσεις στα προϊόντα, την πλήρη ιδιωτική ασφάλιση για ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος -τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους- με check-up και διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις, με εκπαιδεύσεις και σεμινάρια, με συμμετοχή σε επαγγελματικά και επιστημονικά συνέδρια, με παροχή εταιρικού κινητού τηλεφώνου και εταιρικού αυτοκινήτου (ανάλογα τη θέση). Συνεχίζεται με early Fridays (αναχώρηση κάποιες ώρες νωρίτερα την Παρασκευή), με υβριδικό μοντέλο εργασίας κάποιες μέρες (τηλεργασία), με έκτακτη οικονομική υποστήριξη για προσωπικά ζητήματα, με χώρους άθλησης και γυμναστήριο, με βραβεία και αναγνώριση για όσους εργαζόμενους διακρίνονται.

Εδώ μπορεί κάποιος να πει, ναι, εντάξει, αλλά αυτά τα δίνουν και άλλες εταιρείες. Ναι, σίγουρα, ισχύει αυτό σε κάποιο βαθμό, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Διότι, η Πλαίσιο προσφέρει στους εργαζομένους της δωροεπιταγές για την κάλυψη σχολικών ειδών των παιδιών τους, δώρο γάμου, δώρο βάπτισης, προσκλήσεις για θεάματα Τέχνης, δώρο στα παιδιά των εργαζομένων για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο (χρηματική επιβράβευση και παροχή εξοπλισμού γραφείου), E-pass Αττικής Οδού, κάλυψη μεταφορικού εξόδου μέσω prepaid voucher Σκλαβενίτης…και κάποια ακόμη προνόμια, τα οποία συνολικά ξεπερνούν τα 30 και έχουν εγκαθιδρύσει την Πλαίσιο ως μια εταιρεία με πραγματικά δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία και με ένα χώρο εργασίας που χαίρεσαι να είσαι εκεί. Αυτά τα προνόμια συνθέτουν ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν συναντάται εύκολα αλλού, και δείχνουν έμπρακτα πως το Πλαίσιο δεν είναι απλά ένας εργοδότης, αλλά μια οικογένεια που νοιάζεται για τους ανθρώπους της και αναπτύσσεται μαζί τους.

Για αυτό και έχει αποσπάσει πάνω από 20 HR Awards τα τελευταία 2 χρόνια, για αυτό και αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του έτους (2024) σε Best Workplace for Women, για αυτό και είναι ένα Great Place to Work Certified 2023 - 2024 και για αυτό βρίσκεται μέσα στις κορυφαίες 50 πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα (2024).