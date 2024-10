Έρχεται αλλαγή παρόχων ενέργειας μέσω του Gov - Θα ζητείται συγκατάθεση των πολιτών με ένα μήνυμα

Κλείσιμο

Σε λίγες μέρες έρχεται η αλλαγή παρόχων ενέργειας με την συγκατάθεση (consent) των πολιτών μέσω του Gov.gr Wallet. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ελληνο-Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο όπου συζήτησε και απάντησε σε ερωτήσεις φορέων, στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Ισπανία σε τομείς ενέργειας, τουρισμού αλλά και του τραπεζικού κλάδου. Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι «το consent είναι έτοιμο, θα το παρουσιάσουμε σύντομα, ο πάροχος απλά θα στέλνει στον πολίτη ένα μήνυμα».Στο μεταξύ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «το 2025 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά, γιατί πολλά από τα προγράμματα του υπουργείου έχουν μπει σε μια πορεία, αλλά δίνονται και καινούργιες ευκαιρίες και στην γη και στο διάστημα». Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων τόνισε ότι είναι πολύ ισχυρή και η ισπανική συμμετοχή, ενώ ανέφερε ότι οι δυο χώρες, Ελλάδα και Ισπανία βρίσκονται σε κομβικά σημεία στην υδρόγειο. «Υπάρχει τεράστιο πεδίο συνεργασίας στο πώς μπορούμε να "πρασινίσουμε τον πλανήτη μας", αλλά να φτιάξουμε τόσα data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης όσες μπορούν να εξυπηρετηθούν από καθαρούς τρόπους παραγωγής ενέργειας ».Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι «η Ελλάδα έρχεται τον επόμενο μήνα να ενσωματώσει τον ευρωπαϊκό κανονισμό που αφορά στην διακυβέρνηση των δεδομένων» γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα επιχειρηματικές, ερευνητικές ευκαιρίες και προγράμματα, ενώ «και άλλη μια ευκαιρία συνεργασίας είναι τα ΑΙ Factories (εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης), μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία όπου οι χώρες θα καταθέσουν τα σχήματα πώς σκέφτονται να δουλέψουν πάνω στην δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών», όπως είναι η υγεία, αλλά και το ζήτημα της γλώσσας. «Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς θα κάνουμε μια εθνική στρατηγική προσπάθεια ο καθένας για την χώρα του, την παράδοση και την γλώσσα του, να χτίσουμε γλωσσικά μοντέλα σε συνεργασία». Όσον αφορά στο περιβάλλον, ο υπουργός μίλησε για «πολιτικές του Διαστήματος», για «νέα προσέγγιση σε μια εξαιρετική ευκαιρία που είναι το new space. Πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις από ισπανικά, ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά συστήματα μικροδορυφόρων, ώστε να έχουμε πυκνή πληροφορία, ακρίβεια για να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή, τις χώρες μας και τον πλανήτη. Οι χώρες μας έχουν πολλά κοινά, όπως η παράδοση, η γλώσσα, η μουσική. Οι προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα είναι κοινές».Σημείωσε ότι «η μεγάλη πρόκληση είναι το κομμάτι με τις απάτες», τονίζοντας ότι «πρέπει να συνεργαστούμε και στο πλαίσιο της NIS2 για να δούμε πλέον ακόμη πιο ασφαλείς τρόπους», ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια εκκαθάρισης όλων των μητρώων, ώστε να ενοποιηθούν και να διαλειτουργούν. Αυτό συνεπάγεται την δυνατότητα να παρέχονται πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για τον πολίτη για «να διαγράψουμε στρώσεις γραφειοκρατίας ακόμη και ψηφιακής».Στο κομμάτι του τουρισμού αναφέρθηκε στο mAI Greece, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στους επισκέπτες της, αλλά και στο myCoast. «Μας ενδιαφέρει η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, ο οποίος τόνισε ότι «μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε την παραπληροφόρηση, τα fake news. Είναι πολύ σημαντικό εκτός από το ίδιο το προϊόν (οι παραλίες, ο ήλιος μας) το να μπορέσουμε να προφυλάξουμε την εικόνα της χώρας προς τα έξω. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μιας ορθής ενημέρωσης ή μιας δυνατότητας να αποκρούσουμε τέτοιου είδους απειλές ή ψευδείς ειδήσεις».Για «μια νέα εποχή που εγκαινιάζει το Επιμελητήριό μας με μια νέα δυναμική σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με αποτύπωμα σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα» έκανε λόγο στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ελληνο-Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Κόκκινος, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει «στενή συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέροντας παγκοσμίως το πραγματικό success story του gov.gr και του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας».Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο προέδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αιμίλιος Περδικάρης. Ο Θανάσης Τσαντίλας, CEO & Managing Director, Rokas Renewables- Iberdrola τόνισε ότι «η εκδήλωση με καλεσμένο τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου μας δίνει μια φρέσκια εικόνα για τα θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης, σύγκλισης με ευρωπαϊκές οδηγίες. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία μας απασχολούν και στην ανάπτυξη των έργων που έχουμε, αλλά και στην λειτουργία έργων τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στο ελληνικό σύστημα».Με την σειρά της, η Φανή Σκούβαρη - Ευαγγελοπούλου, Chief Operations and Technology Officer, Santander Costumer Finances μίλησε για τις σημαντικότερες ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη για τις τράπεζες και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, δεδομένων των νέων κανονιστικών πλαισίων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με ενδιέφερε η άποψη του υπουργού στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, όπου είναι πάντα μια πρόκληση το πώς θα καινοτομήσουμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ακόμη περισσότερα πεδία, είναι πολύ σημαντική η διαχείριση της κυβερνοασφάλειας, η καλύτερη εξυπηρέτηση μέσω των ψηφιακών βοηθών».Στο μεταξύ, η κ. Σκούβαρη σημείωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και ταυτόχρονα να έχουμε μια ικανότητα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού».Στον κλάδο του τουρισμού και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία μέσω της βοήθειας της τεχνολογίας αναφέρθηκε η Αγγελική Ελευθερίου - Marketing & New Business development Director, MOPTIL. Όπως τόνισε η συζήτηση με τον υπουργό ήταν εποικοδομητική, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο υπουργός μας εντυπωσίασε, είπε πολλά πράγματα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα θέμα που τον δικό μου κλάδο τον αγγίζει πολύ. Ειδικότερα, το ζήτημα της διαφύλαξης της σωστής πληροφόρησης, το οποίο για εμάς που δημιουργούμε περιεχόμενο, το οποίο είναι εκπαιδευτικό τουριστικό και πρέπει να διαφυλάξουμε την τεκμηρίωση και την ιστορική του αποτύπωση είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να δημιουργούμε τέτοιου είδους περιεχόμενο αξιόπιστα. Σε συνδυασμό με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελληνικά- τα οποία ανυπομονούμε να χρησιμοποιήσουμε -θα μας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουμε ακόμη πιο προσωποποιημένες εμπειρίες, αξέχαστες».