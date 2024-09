Big bang στην Παιδεία: Απόβαση επενδυτών στα ιδιωτικά σχολεία

H έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμανε το χτύπημα του… κουδουνιού για ένα επενδυτικό μπαράζ από εγχώριους και διεθνείς παίκτες, οι οποίοι σπεύδουν να τοποθετηθούν σε έναν χώρο ο ένας μετά τον άλλον. Η σπουδή που δείχνουν για εξαγορές ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι προσπαθούν να καταλάβουν ισχυρές θέσεις σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων, σε έναν κλάδο που δείχνει να έχει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και οι ανάλογες ανακοινώσεις. Οι επικεφαλής των εκπαιδευτηρίων προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν ανησυχία στους γονείς των μαθητών τους και δεν θέλουν να υποτεθεί ότι θα διαταραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παιδιών. Ετσι, προτιμούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε να αφήνουν τον χρόνο να αποκαλύψει το όποιο deal, είτε ενημερώνουν διακριτικά τους γονείς ότι επίκεινται μετοχικές αλλαγές στο σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους.Το τελευταίο «χτύπημα» είναι η είσοδος του βρετανικού κολοσσού της ιδιωτικής εκπαίδευσης Inspired Education Group στα(CGS), για το ιδιωτικό σχολείο, το οποίο έχει μπει στο στόχαστρο ξένων επενδυτικών ομίλων αλλά και εφοπλιστών. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα η μετοχική είσοδος της Inspired Education Group του Λιβανοβρετανού Ναντίμ Νσούλι.Η Inspired έχει μπει και στη, η οποία ενημέρωσε εσωτερικά και διακριτικά τους γονείς για τη μετοχική εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το CGS, δεν είναι ακόμα σαφές αν θα είναι ο μόνος μέτοχος, καθώς στην αγορά διακινείται από τον Αύγουστο περί κλεισμένου deal με την Olympus Επενδυτική Α.Ε., η οποία είναι ελεγχόμενη από τον εφοπλιστή Βασίλη Λαλιώτη.Η Olympus Επενδυτική φέρεται να εισήλθε στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 20,2 εκατ. ευρώ, τα οποία φέρεται να εισέφερε λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα 807.139 νέες μετοχές της CGS, που αντιστοιχούν στο 89% του συνόλου των μετοχών, με το υπόλοιπο 11% να παραμένει στην οικογένεια Γείτονα.Με το ποσό να κατευθύνεται στην κάλυψη ζημιών και χρεών των, το ερώτημα γιατί υπάρχει τόσο ισχυρό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο δεν είναι και τόσο δύσκολο να απαντηθεί.Πέραν της αξίας του ως εκπαιδευτήριο, το CGS, μόλις τον περασμένο Μάιο, υπέγραψε Μακροχρόνια Σύμβασης Μίσθωσης με την Ελληνικό ΜΑΕ (Lamda Development) αρχικής διάρκειας 30 ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 30 έτη. Η σύμβαση προβλέπει ότι τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα θα αναλάβουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή Πολεοδόμησης Α-Π4 εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα ονομάζεται «CGS at The Ellinikon». Πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» αναφέρουν ότι η συμφωνία με τον Νσούλι επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυτού του εκπαιδευτηρίου στο Ελληνικό, με την Inspired να αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και ανάπτυξή του.Προς επιβεβαίωση βρίσκεται μία ακόμα συμφωνία που αφορά ένα ελληνικό ιδιωτικό σχολείο και μια βρετανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση. Ο λόγος για το International School of Athens (ISA), το οποίο ανήκε μέχρι πρόσφατα στο BCA College. O πρόεδρος του κολεγίου, Βασίλης Δασκαλάκης, φέρεται να συμφώνησε για την πώληση του ISA με την Dukes Education του Ατίφ Χασάν η οποία μεγαλώνει το portfolio της, καθώς επενδύει αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαθέτοντας σχολεία, εκτός της Βρετανίας, στην Πράγα, στο Βουκουρέστι, στο Ζάγκρεμπ, στο Δουβλίνο, στη Λισαβόνα, στο Πόρτο, στη Μαδρίτη, έως και τις ελβετικές Αλπεις.

Βασιλιάδες και μεγιστάνες συνωστίζονται στις λίστες αναμονής προκειμένου τα παιδιά τους να εξασφαλίσουν μία θέση στα εκπαιδευτήρια του Λιβανοβρετανού επιχειρηματία Ναντίμ Νσούλι (Inspired), ο οποίος πλέον έχει μπει στο μετοχικό σχήμα των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα - Γείτονα και τη Σχολή Μωραΐτη

Τα παραπάνω deals είναι μόνο η αρχή. Η όρεξη των εκπαιδευτικών έχει ανοίξει, καθώς αναμένονται και νέες συμφωνίες το αμέσως επόμενο διάστημα - άλλωστε υπάρχουν συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή κρούσεις σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι πρέπει να δώσουν την πρώτη τους απάντηση.Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται από βρετανικά, γαλλικά και αραβικά επενδυτικά κεφάλαια και κατά κύριο λόγο από εταιρείες, πρόσωπα και funds που έχουν εμπειρία και εξειδίκευση στην, ενώ στο τελικό στάδιο ή υπό συζήτηση βρίσκονται συμφωνίες για συνεργασίες μεταξύ ομίλων.Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνεργασία μεταξύ της εισηγμένης Premia Properties με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, η οποία εγκαινιάστηκε με την εξαγορά των εγκαταστάσεων των εκπαιδευτηρίων στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στις οποίες ο σχολικός φορέας παρέμεινε μισθωτής, διατηρώντας το δικαίωμα επαναγοράς εντός 15ετίας. Τώρα, οι δύο πλευρές αναζητούν σχολικές μονάδες προς εξαγορά στη Νότια Ελλάδα, με την Premia Properties να επενδύει στα ακίνητα και τα Εκπαιδευτήρια Δούκα να αναλαμβάνουν το εκπαιδευτικό έργο.Παράλληλα, και άλλοι επενδύουν σε ακίνητα που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση εγκαταστάσεων από εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Χαρακτηριστική είναι η απόκτηση από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου έκτασης της Lamda Development στο Ελληνικό (τέσσερα οικόπεδα), τα οποία προορίζονται και για την κατασκευή εκπαιδευτικών υποδομών.Από την άλλη, ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο ένα τμήμααπό το κτίριο των 50.000 τ.μ. που κατασκευάζεται στις πρώην εγκαταστάσεις της Softex, στον Βοτανικό, να χρησιμοποιηθεί από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα.Σε άλλο επίπεδο, οι Σχολές Ωμέγα της Ιωάννας Σιότροπου με εξειδικευμένες ακαδημίες στο aviation, στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις και τη ναυτιλία εγκαινίασαν τη συνεργασία τους στο κομμάτι του yachting με το ίδρυμα του sir Στέλιου Χατζηιωάννου, το οποίο παρέχει υποτροφίες σε μαθητές για κυβερνήτες σκαφών αναψυχής, με μέρος των μαθημάτων μάλιστα να παραδίδεται στη θαλαμηγό της, «Κλέλια», στη Μαρίνα Ζέας.Δεν είναι κρυφό, άλλωστε, το γεγονός ότι κάποιοι εξ αυτών που έκαναν ήδη τις κινήσεις τους επενδύοντας σε ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσουν σε αυτά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Dukes, η οποία αναζητά και άλλα εκπαιδευτήρια προς αγορά, ενώ σε αναζήτηση νέας επένδυσης φαίνεται πως βρίσκεται και η BC Partners του Νίκου Σταθόπουλου.Γιατί όμως καταγράφεται αυτό το ενδιαφέρον; Ενας λόγος είναι η ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος, καθώς, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το μερίδιο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο σύνολο των μαθητών βαίνει αυξανόμενο, αφού το 2019 ήταν 6,21% και το 2022 ανήλθε σε 7,38%.Η ίδια έρευνα συμπεραίνει ότι η μέση μηνιαίααυξήθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας από 47,23 ευρώ το 2018 σε 54,73 ευρώ το 2022 και πως ο αριθμός των ιδιωτικών νηπιαγωγείων αυξήθηκε από 649 σε 817 από την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019 στην 2021-2022.Για την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ιδιωτικών δημοτικών από 159 παρέμεινε σταθερός στα 159, των ιδιωτικών γυμνασίων από 99 ανήλθε σε 109 και των ιδιωτικών λυκείων αυξήθηκε από 92 σε 103.Ενας άλλος βασικός λόγος που τα ιδιωτικά σχολεία έχουν μετατραπεί σε πόλο έλξης για τους επενδυτές είναι ότι προχωρά το. Με δεδομένο ότι στα νότια προάστια δεν υπάρχουν αρκετά και κυρίως μεγάλα εκπαιδευτήρια για να καλύψουν την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι επενδυτές βλέπουν ότι στο Ελληνικό και τις γύρω περιοχές θα δημιουργηθεί ζήτηση για ιδιωτικά σχολεία κύρους, τα οποία θα μπορούν να υποδεχθούν αλλοδαπούς μαθητές από το νέο μείγμα των κατοίκων της Αθηναϊκής Ριβιέρας.Στη, ο Ναντίμ Νσούλι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλει να «τα έχει καλά» όλη η ελίτ. Ο Λιβανοβρετανός επιχειρηματίας είναι από πέρυσι ο ιδιοκτήτης του φημισμένου νηπιαγωγείου Wetherby, για το οποίο οι πλούσιοι και διάσημοι γονείς δίνουν μάχη για να μπουν τα παιδιά τους.Είναι πρωτίστως θέμα πρεστίζ, καθώς σε αυτό το σχολείο ηπήγε τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, εκεί τοέγραψε τα παιδιά του και έξω από αυτό πάντα έβλεπε κανείς να χαιρετούν τα παιδιά τους διάσημοι, όπως το supermodel Ελ Μακφέρσον, μεγιστάνες, hedgefunders και εφοπλιστές, οι οποίοι κατάφεραν να αναρριχηθούν στην τεράστια λίστα αναμονής του και να γράψουν τα παιδιά τους. Το Wetherby είναι το σχολείο όπου φοιτά μόνο η ελίτ της... παγκόσμιας ελίτ.Το Wetherby είναι ένα από τα πολλά σχολεία που ανήκουν στην Inspired Education Group, η οποία μπαίνει δυναμικά στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ως ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς ομίλους στον κόσμο. Διαχειρίζεται 115 ιδιωτικά σχολεία σε παγκόσμια βάση, με παρουσία σε 24 χώρες, τα οποία φιλοξενούν περίπου 90.000 μαθητές, ενώ, ακολουθώντας τη στρατηγική «buy and build», εξαγοράζει υπάρχοντα σχολεία τα οποία επεκτείνει (ή) και κατασκευάζει νέα. Γι’ αυτόν τον λόγο και η επενδυτική εταιρεία της Inspired, Educas, διαθέτει γραφεία στο Λονδίνο, στο Μιλάνο, στο Οκλαντ, στην Μπογκοτά, στο Γιοχάνεσμπουργκ και το Ντουμπάι.Οχι τυχαία, ο ιδρυτής, πρόεδρος και CEO της Inspired, ο Λιβανοβρετανός επιχειρηματίας Ναντίμ Νσούλι, δηλώνει περήφανος που στην Inspired επενδύουν δισεκατομμύρια κάποιοι από τους πιο prestigious επενδυτές του πλανήτη, όπως το GIC (κρατικό ταμείο πλούτου της Σιγκαπούρης), η TA Associates, η Warburg Pincus, η Stonepeak και τα οικογενειακά γραφεία Oppenheimer και Mansour. «Σε λιγότερο από εννέα χρόνια», σχολίαζε ο ίδιος, «έχουμε γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος όμιλος σχολείων υψηλής ποιότητας.Αυτό το καταφέραμε με το να είμαστε επικεντρωμένοι στο να παρέχουμε ένα εξαιρετικό ολιστικό εκπαιδευτικό ταξίδι στους μαθητές μας σε όλο τον κόσμο και να εισάγουμε πάνω από το 90% αυτών στους πανεπιστημιακούς προορισμούς της πρώτης επιλογής τους. Εκτός από την ιδιοκτησία μερικών από τα κορυφαία σχολεία παγκοσμίως, αναπτύσσουμε με ταχείς ρυθμούς το πλήρως διαδικτυακό σχολείο μας και επεκτείνουμε τις τεχνολογικές μας πρωτοβουλίες στις αίθουσες διδασκαλίας μας. Είμαι υπερήφανος που έχω συγκεντρώσει μερικούς από τους πιο διάσημους επενδυτές με υψηλό κύρος για να υποστηρίξουν την επέκτασή μας».Οι δύο εταιρείες (Inspired, Educas) ιδρύθηκαν το 2013 από τον Ναντίμ Νσούλι, όταν επένδυσε στο Reddam House, έναν κορυφαίο όμιλο σχολείων στη. Αυτό ήταν και το έναυσμα για την ανάπτυξη του ομίλου που δημιούργησε σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχής γενομένης από αυτή του Reddam House που απέκτησε και κατασκεύασε εννέα ακόμα σχολεία στη Νότια Αφρική αλλά και το σχολείο Reddam House Berkshire, κοντά στο Γουόκινγκχαμ της Αγγλίας. Το 2015 οι σχολικοί χώροι στο Γουίνερς ανελήφθησαν από το Bearwood College.Προτού δημιουργήσει τον παγκόσμιο κολοσσό της εκπαίδευσης και το ίδρυμα Lyla Nsouli Foundation for Children’s Brain Cancer, που ασχολείται με τη θεραπεία του καρκίνου του εγκεφάλου, ο Νσούλι ήταν εταίρος στην Providence Equity Partners, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με 40 δισ. δολάρια υπό διαχείριση. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης είχε εμπειρία από τη θητεία του ως μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Επενδύσεων της Providence, καθώς είχε ηγηθεί των επενδυτικών σχεδίων της Providence στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.Πριν από την ένταξή του στην Providence το 2006, ο Λιβανοβρετανός ήταν επικεφαλής της The Gores Group στην Ευρώπη, ενός ειδικού ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου με έδρα στο Λος Αντζελες. Πριν από την Gores, ίδρυσε και διηύθυνε τη Lago Ventures, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, και νωρίτερα ήταν μέλος των ομάδων επενδυτικής τραπεζικής για τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες της Morgan Stanley και της J.P. Morgan στο Λονδίνο.Ο Ναντίμ Νσούλι ξεκίνησε την καριέρα του στηως δικηγόρος επιχειρήσεων στην Jones, Day, Reavis and Pogue, αμέσως μετά τις σπουδές του, τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD με διάκριση, διδακτορικό από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και πτυχίο (magna cum laude) από το Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν.