Škoda Let’s Explore Together: Το συναρπαστικό all-day event της χρονιάς

Škoda Let’s Explore Together

Η Škoda διοργανώνει ένα ξεχωριστό ολοήμερο event για τους φίλους της μάρκας και της αυτοκίνησης. Tο «».Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, στο The Ellinikon Experience Park, θα παρουσιαστούν αποκλειστικά στο Ελληνικό κοινό σε Avant Première τα ολοκαίνουργια Škoda Kamiq, Scala και Octavia.Οι καλεσμένοι θα οδηγήσουν όλη τη νέα γενιά Škoda, ανάμεσα τους και το νέο Kodiaq και το αμιγώς ηλεκτρικό Enyaq, ενώ θα μάθουν τα νέα της μάρκας και θα ενημερωθούν για τις After Sales υπηρεσίες της Kosmocar καθώς και τα προγράμματα της VW Financial Services.Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο xρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου που θα φωτογραφηθεί με το κοινό και θα δώσει live συνέντευξη στους fans του brand!Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, Dj sets από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς των En Lefko, Hit και Red, kids triathlon και απίστευτα δώρα θα συμπληρώσουν τη εορταστική ατμόσφαιρα.Η ήμερα θα κλείσει με ένα exclusive party με host την μοναδική Ελένη Τσολάκη και live συναυλία από το πιο αγαπημένο ελληνικό συγκρότημα! Το άνοιγμα της συναυλίας έχει αναλάβει η Αντωνία Καούρη!Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις δράσεις τουστο επίσημο website της www.skoda.gr, καθώς και να κλείσουν test drive με το μοντέλο που επιθυμούν και να εξασφαλίσουν τη θέση τους για το πιο hot πάρτι της χρονιάς!