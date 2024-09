Πέντε αξέχαστες ημέρες με τον Deepak Chopra στο Σούνιο

Sponsored contentΥγιεινή διατροφή, άσκηση, σωστές αναπνοές, θετική σκέψη. Σε αυτά συνήθως καταφεύγουμε όταν αισθανόμαστε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη ζωή μας, και να προστατέψουμε την υγεία μας από την απαιτητική και εντατική -σε ακραίο βαθμό- καθημερινότητα. Είναι όμως αρκετό; Στην πραγματικότητα αυτές οι πρακτικές λειτουργούν μέχρι ένα βαθμό, ωστόσο χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση του well being προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη τόσο πολύ: την ευεξία μας.Με σκοπό την κατάκτηση αυτού του υψηλού στόχου, τοφιλοξενεί τον, μεταξύ 3 και 7 Οκτωβρίου, για να μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά της μακροζωίας και της προσωπικής ενδυνάμωσης.Ο Δρ. Deepak Chopra είναι διάσημος πνευματικός ηγέτης, συγγραφέας και πρωτοπόρος στην ολοκληρωμένη ιατρική και την προσωπική μεταμόρφωση. Με σπουδές στην Ιατρική, έχει δημιουργήσει μια νέα οπτική του ευ ζην, η οποία συνδυάζει την πνευματικότητα με την επιστήμη, ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη ισορροπία που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση του τρόπου ζωής.Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι τα περισσότερα από 90 βιβλία τα οποία έχει γράψει σημειώνουν τεράστια επιτυχία όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μια απήχηση που εκτός από το εκτόπισμα του Δρ. Chopra ως ειδικού του well being, δείχνει ότι η ανανέωση και η ευεξία του νου και του σώματος είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι, μας καλεί να τον ακολουθήσουμε σε μια διαδρομή όπου, μέσα από δέκα τρόπους τους οποίους έχει αναπτύξει ο ίδιος, θα μάθουμε πώς να επανασυνδεθούμε με το κέντρο μας, πώς να ανακτήσουμε τη ζωντάνια μας και πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε τη βιολογική μας ηλικία.Στο Longevity Retreat στο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν σε πρακτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ολιστικής εμπειρίας, που θα πραγματοποιηθεί στη σκιά του Ναού του Ποσειδώνα, ο Δρ. Chopra θα μας καθοδηγήσει ώστε να κατακτήσουμε τα εργαλεία και την απαιτούμενη γνώση για την προσωπική μεταμόρφωση όπου η υγεία, η εσωτερική ισορροπία και η ζωτικότητα δεν θα είναι πλέον άπιαστες έννοιες αλλά μια πραγματική κατάκτηση.Αν και μια τέτοια μεγάλη αλλαγή μπορεί να φαντάζει δύσκολη για πολλούς από εμάς, στην πραγματικότητα χρειάζεται μόνο ανοιχτό μυαλό, το κλειδί για την αυτο-ανακάλυψη, και ακλόνητη πίστη. Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Δρ. Chopra: «Το well-being είναι ένα ταξίδι. Το μυστικό είναι να αφοσιωθείς σε αυτό, και να κάνεις αυτά τα πρώτα βήματα με ελπίδα και πίστη στον εαυτό σου». Μια φράση που δείχνει ότι τη δύναμη την κρύβουμε μέσα μας, και είναι στο χέρι μας να κάνουμε το «ευ ζην» κομμάτι της φιλοσοφίας μας, ακριβώς όπως οι αρχαίοι πρόγονοί μας.Το πρόγραμμα του Longevity Retreat, περιλαμβάνει επιπλέον καθημερινές συνεδρίες γιόγκα και διαλογισμού με τη, η οποία είναι διάσημη δασκάλα γιόγκα και συνεργάτιδα του Δρ. Chopra. Ο, ένας από τους ελάχιστους ερμηνευτές flat bells στον κόσμο, έχει αναλάβει τα sound healing sessions, όπου οι καταπραϋντικοί ήχοι των θιβετιανών μπολ θα μας βοηθήσουν να αποβάλλουμε τη μυϊκή ένταση, και τα αισθήματα θυμού, κόπωσης και λύπης. Μια πρακτική η οποία εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του Δρ. Chopra, ο οποίος έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το σώμα συγκρατείται από τον ήχο, και η παρουσία ασθένειας δείχνει ότι ορισμένοι ήχοι έχουν αποσυντονιστεί». Έτσι, με τη βοήθεια που μας παρέχει το ήρεμο κλίμα του resort θα μπορέσουμε να αφεθούμε στη γαλήνη ήχων που σπάνια ακούμε, και να συντονίσουμε το σώμα μας στον ρυθμό τους.Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί το retreat, δεν είναι τυχαίος. Τοβρίσκεται στο πιο ειδυλλιακό σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, εκεί όπου το ένδοξο παρελθόν συναντά τη νέα εποχή, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαντάται με τη φύση. Μέσα σε ένα κατάφυτο χώρο, με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και τον Ναό του Ποσειδώνα, οι επισκέπτες θα νιώσουν να μαγνητίζονται από την ενέργεια που εκπέμπουν ο τόπος και η φύση.Τα μπανγκαλόου, οι σουίτες και οι βίλες είναι χτισμένα αμφιθεατρικά ώστε το βλέμμα από κάθε κατάλυμα να πέφτει ανεμπόδιστα στην ομορφιά που προσφέρουν οι μεγάλες βεράντες. Τα κτίσματα του resort, βαμμένα στις αποχρώσεις της τερακότας δίνουν την αίσθηση ότι είναι ένα με το τοπίο, με σκοπό τίποτα να μην διαταράσσει τη συνύπαρξη της φύσης με τον άνθρωπο. Ιδιωτικές πισίνες και σπα, εστιατόρια με πιάτα από φρέσκα και ποιοτικά υλικά συμπληρώνουν τη μοναδική εμπειρία.Κάνουμε λοιπόν, το πρώτο βήμα προς τη μεγάλη αλλαγή με τις συμβουλές και τα διδάγματα του Δρ. Chopra, εκεί όπου το Cape Sounio έχει δημιουργήσει έναν παράδεισο ιδανικό για το πιο περιπετειώδες ταξίδι, την απελευθέρωση και την αυτο-ανακάλυψη.