Έργο του Banksy εκτιμήθηκε το 2010 στην Ελλάδα έως €60.000 αλλά 14 χρόνια μετά πουλήθηκε στο Λονδίνο για... €1.850.000

Ένα από τα λίγα πρωτότυπα έργα του διάσημου καλλιτέχνη του δρόμου Banksy , με τίτλο "", είχε έρθει στην Αθήνα από την Kapopoulos Fine Arts. Το έργο αυτό, ένα δυναμικό μείγμα λαδιού και σπρέι πάνω σε μέταλλο, με διαστάσεις 90x90 εκατοστά, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010.Παρά την υπογραφή του Banksy στο πίσω μέρος και τη φήμη που αποκτούσε σιγά σιγά ο καλλιτέχνης στο εξωτερικό, το έργο δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε από το ελληνικό κοινό.Η ιστορία του έργου ξεκινάει όταν ο Γρηγόρης Καπόπουλος, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λονδίνο, κατάφερε να αποκτήσει το "Go Flock Yourself" απευθείας από το ατελιέ του καλλιτέχνη. Ωστόσο, όταν το έργο εμφανίστηκε σε δημοπρασία της Kapopoulos Fine Arts στο Ζάππειο Μέγαρο το 2009, η αξία του έπιασε από 40.000 και 60.000 ευρώ, και δεν βρέθηκε αγοραστής. Παρά τις προσπάθειες του, Βαγγέλη Καπόπουλου, το ελληνικό κοινό έδειξε αδιαφορία, και το έργο παρέμεινε απούλητο.«Προέτρεπα φίλους και πελάτες να το αγοράσουν όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε τότε, ίσως επειδή ο Bansky δεν ήταν τόσο γνωστός στη χώρα μας» θυμάται ο Βαγγέλης Καπόπουλος.Πριν από τη δημοπρασία στο Ζάππειο, το έργο είχε παρουσιαστεί στην έκθεση Banksy VS Bristol Museum στο Bristol city Museum & Art gallery.Μερικά χρόνια αργότερα, το 2013, το έργο πουλήθηκε σε γκαλερί στο Λονδίνο για το ποσό των. Φαινόταν ότι το "Go Flock Yourself" βρήκε επιτέλους τη θέση του, αλλά η πραγματική του αξία επρόκειτο να αποκαλυφθεί δέκα χρόνια αργότερα.Σε δημοπρασία το 2022 από τον οίκο Phillips, η τιμή του εκτιμήθηκε από £1 εκατ. μέχρι £1,5 εκατ.Τελικά, πριν από πέντε μήνες περίπου, σε άλλη, προκαλώντας αίσθηση στον κόσμο της τέχνης. Η θεαματική αυτή αύξηση της αξίας του έργου ανέδειξε τις δυνατότητες και το ταλέντο του Banksy.Η ιστορία του "Go Flock Yourself" είναι μια υπενθύμιση της αξίας της τέχνης και της ανάγκης για εκτίμηση των καλλιτεχνών προτού οι δημιουργίες τους αποδειχθούν θησαυροί.Το ελληνικό κοινό μπορεί να έχασε την ευκαιρία να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει τον Banksy νωρίτερα, αλλά το έργο του συνεχίζει να ακτινοβολεί, προσφέροντας μαθήματα για τη διαχρονικότητα και την αναπάντεχη πορεία της τέχνης στον κόσμο.