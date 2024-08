Στεφανία Παπαδάτου, the Karate Kid για Oλυμπιονίκης το 2028

Η Στεφανία Παπαδάτου κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο τάε κβον ντο, στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες Πόλεων 2024

Τα παιδιά αγωνίστηκαν ανάμεσα σε περίπου 2.000 αθλητές από 40 χώρες και 80 πόλεις του κόσμου και ξεχώρισαν για τις σημαντικές διακρίσεις και το πλήθος των μεταλλίων που κατέκτησαν.- Ο Δημήτρης Κωτσόπουλος του Αθλητικού Συλλόγου Fight Club Patras κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 48 κιλών.- Η Μαρία Γιαννοπούλου του Αθλητικού Συλλόγου Fight Club Patras κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 46 κιλών.- Η Στεφανία Παπαδάτου του Αθλητικού Συλλόγου Δόξα Πατρών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 55 κιλών.- Ο Μάριος Παππάς του Αθλητικού Συλλόγου Λέων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 74 κιλών.- Ο Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος του Αθλητικού Συλλόγου Fight Club Aγυιάς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 45 κιλών.- Η Δέσποινα Φιλιπποπούλου του Αθλητικού Συλλόγου Αχαιοί κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 42 κιλών.- Η Νεφέλη Αμτζοπούλου του Αθλητικού Συλλόγου Warriors κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 44 κιλών.- Ο Νικόλαος Καρατζάς του Αθλητικού Συλλόγου Λέων κατέκτησε την 5η θέση στην κατηγορία των 63 κιλών.Η Στεφανία Παπαδάτου, ένα κορίτσι αλλιώτικο από τ’ άλλα. Πρωταθλήτρια σε όλα. Και στο τάε κβον ντο. Και στα μαθήματα του Γυμνασίου. Και στον αυτοέλεγχο. Και στον διαλογισμό. Και στο όνειρο το τρελό: να πάει, στα 18, να σπουδάσει σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της Κορέας, στο Yong In. Και το δεύτερο, στα 18 να πάει στους Ολυμπιακούς και να επιστρέψει με το χρυσό. Κρατήστε το αυτό. Το βάζω στοίχημα και θα το κερδίσω 1.000%!ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ: Είμαι 14.Σ.Π.: Από την Πάτρα. Και μένω στην Πάτρα.Σ.Π.: Ναι, ο μπαμπάς είναι από Κεφαλονιά. Από την Αγία Ευφημία.Σ.Π.: Κοντά είναι.Σ.Π.: Τρία, μεγαλύτερα από μένα. Η μεγαλύτερη μου αδερφή, η Κατερίνα, είναι 24, σπουδάζει Ναυτιλιακά και ταυτόχρονα δουλεύει στο χωριό μου, νοικιάζει βάρκες. Ο αδερφός μου, ο Φώτης, είναι 21, καπετάνιος. Η αδερφή μου η Γερασιμία είναι 16 χρόνων και σκέφτεται να σπουδάσει ψυχολόγος.Σ.Π.: Επειδή ο πατέρας μου έχει μια σχολή τάε κβον ντο στην Πάτρα, από μικρή ήμουν μέσα στον χώρο και στον αθλητισμό.Σ.Π.: Ο πατέρας μου είναι πολύ μεγάλος δάσκαλος. Ηταν ο πρώτος που άνοιξε σχολή τάε κβον ντο στην Πάτρα. Εχει πάρει πάρα πολλά μετάλλια και κύπελλα. Και παίρνει ακόμα.Σ.Π.: Ναι, από την Κορέα.Σ.Π.: Οχι, δεν είναι επιθετικό. Σε διδάσκει αυτοάμυνα, πειθαρχία, σεβασμό προς τον αντίπαλό σου. Γενικά είναι ένα πολύ ευγενικό άθλημα.Σ.Π.: Πρώτη φορά πήγα στο Μεξικό, αλλά γενικά έχω πάρει μέρος σε αγώνες. Πέρυσι είχα πάει στην Κορέα. Επαιξα με μια πρωταθλήτρια. Ηταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα - έμαθα καινούρια πράγματα. Στον αγώνα που έπαιξα με την Κορεάτισσα έμαθα και από αυτή νέες τεχνικές.Σ.Π.: Πέρυσι όχι, δεν είχα την ευκαιρία να πάρω.Περίπου 2.000 αθλητές, από 40 χώρες και 80 πόλεις, απ’ όλο τον κόσμο.Σ.Π.: Από την Ελλάδα ήταν περίπου καμιά σαρανταριά άτομα. Αγόρια, κορίτσια.Σ.Π.: Το χρυσό το πήρε μια κοπέλα από την Κίνα. Ιδια ηλικία με μένα.Σ.Π.: Ηταν για παιδιά γεννημένα από το 2009 μέχρι το 2011. Εγώ είμαι του 2010.Σ.Π.: Ο πατέρας μου, επειδή γενικά είναι ένας πολύ καλός και έμπειρος δάσκαλος, δίνει βάση στα παιδιά, τα βοηθάει, κι εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και δεν βαριόταν να διδάξει το άθλημα.Σ.Π.: Οχι, δεν μου έχει συμβεί ποτέ, είναι η αλήθεια. Αλλά αν τολμήσει κανείς...Σ.Π.: Ναι, φυσικά.Σ.Π.: Ναι, με λαβή μπορώ να τον ακινητοποιήσω.Σ.Π.: Ναι, είναι μια πολύ καλή λύση, ειδικά για τα κορίτσια. Αλλά μερικά κορίτσια νομίζουν ότι είναι επιθετικό άθλημα.Τώρα θα πάω Γ’ Γυμνασίου.Σ.Π.: Πάω πολύ καλά, φέτος έβγαλα μέσον όρο 18.Σ.Π.: Η μαμά είναι περήφανη που είμαι μέσα στον αθλητισμό, αλλά ταυτόχρονα είμαι και καλή μαθήτρια.Σ.Π.: Η μαμά είναι κι αυτή δασκάλα του τάε κβον ντο.Σ.Π.: Ναι, το όνειρό μου είναι να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να πάρω το χρυσό.Σ.Π.: Το όνειρό μου είναι να πάω στην Κορέα ξανά. Να πάω σε ένα πανεπιστήμιο που λέγεται Yong In.Σ.Π.: Είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Κορέας και γενικά σε όλο τον κόσμο για αθλητές tάε κβον ντο. Εχουν κι άλλα αθλήματα, αλλά το τοπ είναι αυτό.Σ.Π.: Ναι, άμα πάω θα μάθω τη γλώσσα. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε με τους γονείς μου έναν δάσκαλο ή μια δασκάλα να μου μάθει, αλλά δεν βρίσκουμε.Σ.Π.: Ναι, έχω πιθανότητες γιατί οι μεγάλοι δάσκαλοι γνωρίζονται με τον πατέρα μου.Σ.Π.: Στην κατηγορία μου σ’ αυτό το πρωτάθλημα αντιμετώπισα τρία κορίτσια σε τρεις αγωνες και κέρδισα τους δύο. Εχασα το χρυσό μετάλλιο για δύο πόντους από την Κινέζα. Στην Ελλάδα έχω πάρει πάρα πολλά μετάλλια. Και όταν ήμουν δέκα χρόνων είχα βγει πρώτη στο Kim e Liu, το οποίο είναι ένα πρωτάθλημα για μικρούς αθλητές, για παιδιά.Σ.Π.: Τους κανονικούς αγώνες τους ξεκίνησα περίπου από 10 ετών. Αλλά πριν από αυτό έπαιζα φιλικούς αγώνες σε διάφορες διοργανώσεις.Σ.Π.: Ημουν πέντε ετών.Σ.Π.: Εγώ από μωρό ήμουν εκεί μέσα.Σ.Π.: Ναι, ναι, ήμουν σε καρότσι και με κρέμαγαν πάνω στο μονόζυγο πάνω και κοίταζα.Σ.Π.: Δεν γνωρίζω από κορίτσια. Από αγόρια πιστεύω ότι είναι ο Λι Ντάε-χουν.Σ.Π.: Ναι, αυτός είναι παγκόσμιος πρωταθλητής.Σ.Π.: Τώρα είναι γύρω στα 25.Σ.Π.: Είναι μια πολεμική τέχνη που σου μαθαίνει αυτοάμυνα, πειθαρχία και πάνω απ’ όλα σου μαθαίνει να σκέφτεσαι, πώς να συμπεριφέρεσαι σε διάφορες καταστάσεις. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται και σε πειράζει, σε ακουμπάει, του λες πρώτα: «Σε παρακαλώ. Δεν μου αρέσει αυτό». Το λες μία, το λες δύο, τρεις, και αν δεν ακούει και σε ενοχλεί έντονα, αμύνεσαι.Σ.Π.: Οταν πάει να σε ακουμπήσει, του διώχνεις το χέρι.Σ.Π.: Με το χέρι, ναι. Η κλωτσιά επιτρέπεται.Σ.Π.: Ναι, ναι.Σ.Π.: Ναι, πρέπει να έχεις καλά ανοίγματα. Ας πούμε, όταν παίζεις με κάποιον πιο ψηλό από σένα, αν δεν ανοίγουν τα πόδια σου τέρμα, δεν θα μπορείς να του πάρεις το κεφάλι.Σ.Π.: Το βράδυ που κοιμάμαι μόνο κάνω διαλογισμό.Σ.Π.: Μπορεί να κάνω 20 με 30 λεπτά. Σκέφτομαι τι θα κάνω στους αγώνες μου, πώς να κλωτσάω. Τα φαντάζομαι στο μυαλό μου.Σ.Π.: Ναι, βέβαια, έχω και φίλους που δεν κάνουν τάε κβον ντο.Σ.Π.: Φοβούνται και δεν με πλησιάζουν.Σ.Π.: Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να μάθουν να αμύνονται, να κάνουν ένα άθλημα, να μάθουν πολεμικές τέχνες. Να μην μπορεί να τις πλησιάσει κάποιος μετά.Σ.Π.: Ναι, κανονικά έτσι πρέπει. Να σηκωθούν να φύγει, να τρέξουν, να φωνάξουνβοήθεια.Σ.Π.: Ναι, εννοείται. Στο Δημοτικό είχε τύχει ένα κορίτσι ψηλό να κάνει bullying και να χρησιμοποιεί ένα κορίτσι πιο αδύναμο από αυτήν και πιο παχουλό. Την είδα που της μίλαγε, της φώναζε και της τράβαγε το μαλλί. Και πήγα εγώ εκεί και της είπα: «Μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι ωραίο. Aμα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα τα βάλεις μαζί μου και όχι με το κοριτσάκι».Σ.Π.: Και από τότε δεν την ξαναπείραξε.Σ.Π.: ...και να πάρω την πρώτη θέση.Σ.Π.: Μετά τα 18 ελπίζω, που θα έχω κάνει πολύ πιο καλή προετοιμασία.Σ.Π.: Ναι, αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα πάω.Και πρότου ολοκληρωθεί η συνομιλία μας, πρόλαβε να μου πει: «Το tae kwon do μεταφράζεται ως εξής: Tae σημαίνει τα πόδια, kwon τα χέρια και do το μυαλό. Και το πιο σημαντικό βέβαια είναι το μυαλό. Γιατί πρέπει να σκέφτεσαι για να χρησιμοποιείς τα χέρια και τα πόδια. Στον αγώνα, αν έχεις πόδια και χέρια και κλωτσάς δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να σκέφτεσαι. Πρέπει να διαβάζεις πώς παίζει ο άλλος, ο αντίπαλος».Σ.Π.: Ναι, κι ένας αθλητής όταν παίζει δεν πρέπει μόνο να κοιτάει, να σκέφτεται τον αντίπαλο. Πρέπει να βλέπει τον πίνακα, πρέπει να βλέπει το τερέν γύρω του, να μη βγει έξω. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ακούει τον δάσκαλό του την ώρα του αγώνα. Κάθε στιγμή πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα.Σ.Π.: Ναι, δεν μιλάς εσύ, σου μιλάει αυτός, σου λέει τι να κάνεις, τι να προσέχεις.Σ.Π.: Ναι, το μυαλό είναι το πρώτο πράγμα. Δ.Δ.: Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, είσαι υπέροχη! Συγχαρητήρια στον πατέρα σου και στη μητέρα σου, τα καλύτερα σου εύχομαι, ειλικρινά.