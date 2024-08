Δημιούργησε το πιο cool ανδρικό καλοκαιρινό στυλ

Sponsored ContentΒρισκόμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και οι μέρες αλλά και οι νύχτες μας στις πόλεις και τα νησιά μας είναι όμορφες και χαλαρές. Για να τις κάνουμε ακόμη καλύτερες, πήγαμε στο The Mall Athens και βρήκαμε προτάσεις και συνδυασμούς ένδυσης, υπόδησης και ταξιδιού που θα αναβαθμίσουν κάθε εμφάνισή σου με το μοντέρνο και cool στυλ τους.Το μακρυμάνικο λινό πουκάμισο σε μελανζέ ύφανση από το Funky Buddha (2ο επίπεδο), με κλασσικό γιακά, πατιλέτα με κουμπιά και regular fit είναι η επιτομή του στυλ και του coolness στην πόλη και τις διακοπές.Το γκρι παντελόνι Modern Khaki σε γραμμή slim fit από την Gap (επίπεδο 1), έχει λεία ύφανση με ανθεκτικότητα στους λεκέδες χάρη στην τεχνολογία GapFlex, ελαστική μέση και πλαϊνές λοξές τσέπες. Ένα άνετο και βολικό basic item της ανδρικής γκαρνταρόμπας.Οι κούπες ταξιδιού NOMAD Travel Mug της Nespresso (2ο επίπεδο) είναι εμπνευσμένες από τη Μεσογειακή Ριβιέρα και έχουν αέρα ρετρό κομψότητας. Διατηρούν το ρόφημα στη θερμοκρασία που επιθυμείτε και χάρη στο ειδικό κουμπί push-to-open, που ασφαλίζει το περιεχόμενο, μπορείτε να κινείστε ελεύθερα χωρίς να ανησυχείτε για διαρροές.Το μαύρο σακίδιο πλάτης (30 cm μήκος x 45 cm ύψος x 12 cm πλάτος) από πολυεστέρα της Replay (επίπεδο 1) είναι ένα must have αξεσουάρ, που δεν θα το αποχωρίζεστε. Έχει επάνω λαβή και ρυθμιζόμενους ιμάντες ώμου, και είναι εξοπλισμένο με μια φαρδιά μπροστινή τσέπη με προσαρμοσμένο κούμπωμα.Ιδανικό για σπορ – και κυρίως για τρέξιμο - το μπλε σορτς, Sense Aero της Salomon (επίπεδο 1) από ελαστικό ύφασμα, είναι φτιαγμένο με τεχνολογία που βοηθά το σώμα να διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία. Προσαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες χωρίς να περιορίζει την κίνηση.Η βαλίτσα καμπίνας με ροδάκια από τη συλλογή Base Boost της Samsonite (επίπεδο 0) καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη με στυλ και ποιότητα. Είναι πολύ ανθεκτική, έχει χαμηλό βάρος (2 kg ) και τις κατάλληλες διαστάσεις (40 X 20 X 55) για να την έχετε μαζί σας στο αεροπλάνο.Η μπλε βερμούδα Tommy Hilfiger (επίπεδο 2) από ελαστικό βαμβάκι twill είναι ότι πρέπει για casual εμφανίσεις. Οι πλαϊνές τσέπες προσθέτουν cargo στιλ σε αυτή την ανδρική βερμούδα η οποία διαθέτει ελαστικό φινίρισμα για απόλυτη άνεση.Τα Vans Speed LS είναι η φετινή επανέκδοση ενός μοντέλου του 1998. Είναι κατασκευασμένα με suede και ύφασμα στο πάνω μέρος, έχουν κανονική εφαρμογή και προσφέρουν σταθερό πάτημα. Θα τα βρείτε στο κατάστημα Vans (επίπεδο 1).Και αυτό το καλοκαίρι, το The Mall Athens είναι ο προορισμός που απογειώνει το στυλ σου!