25 χρόνια Kerakoll Hellas: από προμηθευτής υλικών σε δύναμη που συνδέει ανθρώπους

κ. Fabio Sghedoni, Aντιπρόεδρος του Ομίλου Kerakoll

(από αριστερά προς δεξιά) κ. Marco Zini, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Kerakoll, κ. Ζήσης Κουλαξίδης, Γενικός Διευθυντής Kerakoll Hellas, κα. Emilia Sghedoni μέλoς Διοικητικού Συμβουλίου Ομίλου Kerakoll, κ. Fabio Sghedoni, Aντιπρόεδρος του Ομίλου Kerakoll

κ. Ζήσης Κουλαξίδης, Γενικός Διευθυντής Kerakoll Hellas

Sponsored ContentΣε κλίμα ενθουσιασμού και υπερηφάνειας γιόρτασε η ομάδα της Kerakoll Hellas τα 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στη Λίμνη Βουλιαγμένη. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους της Kerakoll που 25 χρόνια δίνουν πνοή στα σχέδια του Ομίλου.Εκεί, οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν τη δυνατότητα να γιορτάσουν τα 25 χρόνια στην Ελλάδα, να κάνουν μια αναδρομή στην πορεία της εταιρείας και να ανανεώσουν τη δέσμευση τους για το μέλλον για πολλά ακόμη χρόνια γεμάτα επιτυχίες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος του Ομίλου κ. Fabio Sghedoni, τo μέλoς του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Emilia Sghedoni και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Marco Zini. Kerakoll Hellas όλα αυτά τα χρόνια εξελίσσεται σε μία πλατφόρμα εμπιστοσύνης για τον οικοδομικό κλάδο με τρόπο βιώσιμο που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. «Η επιτυχημένη πορεία των 25 χρόνων της Kerakoll Hellas επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του αναπτυξιακού μας μοντέλου και τον σημαντικό διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου. Αλλά, πάνω από όλα, αντανακλά την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των συναδέλφων μας, που ενισχύει τη δέσμευσή μας για την προώθηση της εταιρικής κουλτούρας που βάζει τους ανθρώπους και τις κοινότητες στο επίκεντρο με σκοπό να χτίζουμε καλυτέρα μέρη για να ζούμε», σχολίασε ο Fabio Sghedoni, Αντιπρόεδρος Kerakoll Group.Η παρουσία της Kerakoll στην Ελλάδα ξεκινά το 1999 ως εμπορική θυγατρική, ενώ 5 χρόνια μετά ξεκινά η λειτουργία τους εργοστασίου στο Σχηματάρι. Τα χρόνια αυτά η Kerakoll επενδύει σταθερά παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην ελληνική αγορά, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ενισχύει την εθνική οικονομία.Με την πάροδο των χρόνων η Kerakoll Hellas εξελίσσεται σε αξιόπιστο συνεργάτη για τον κατασκευαστικό κλάδο με ταχεία και σταθερή ανάπτυξη. Εδραιώνεται στον τομέα των επιφανειών και τοποθετήσεων, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγική διαδικασία και αναπτύσσει ένα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη τη χώρα.Το 2011 η Kerakoll Hellas υιοθετεί μία νέα κατασκευαστική φιλοσοφία που θέτει στο επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στις κατοικίες, που ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δομικών υλικών. Αποστολή του ομίλου είναι να προωθήσει μία καλύτερη ποιότητα διαβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, με κατασκευαστικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και καινοτόμες λύσεις προσανατολισμένες στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.Την περίοδο αυτή η εταιρεία αναπτύσσεται διαρκώς και εξελίσσεται σε ηγέτη της αγοράς στον τομέα της τοποθέτησης και των επιφανειών με καινοτόμες λύσεις. Παράλληλα εισέρχεται δυναμικά και στον οικοδομικό κλάδο με ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της θερμομόνωσης και της δομικής ενίσχυσης. Επιπλέον ενισχύει την παρουσία της στις χώρες των Βαλκανίων την Κύπρο και την Τουρκία.Το 2023 η Kerakoll παρουσιάζει τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Η επωνυμία εξελίσσεται αποκτώντας νέο σκοπό: να καταστεί από προμηθευτής δομικών υλικών σε οργανισμό που φέρνει κοντά ανθρώπους για να χτίζουμε μαζί καλύτερα μέρη για να ζούμε.Ο νέος εταιρικός σκοπός «To bring together passionate thinkers and makers to build better places to live» συνοψίζει τη δέσμευση της Kerakoll για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων τόπων διαβίωσης. Για να πετύχει τον στόχο αυτό, ο Όμιλος ανέλαβε τον ρόλο του φορέα που φέρνει κοντά ανθρώπους με ζήλο: εργαζόμενους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες και τελικούς χρήστες, οι οποίοι καθημερινά προτείνουν και υλοποιούν καινοτόμες ιδέες και έργα.«Η Kerakoll Hellas τα 25 αυτά χρόνια επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στο κλάδο με θετικούς δείκτες ανάπτυξης και προχωρά στην υλοποίηση ενός ισχυρού πλάνου επενδύσεων, μέσω της επέκτασης της παραγωγικής μονάδας και των αποθηκών της, με επενδύσεις στο τμήμα R&D, με διεύρυνση της γκάμας προϊόντων στον οικοδομικό τομέα, ισχυρή επέκταση στις εξαγωγές και σημαντική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Δεσμευόμαστε να θέτουμε πάντα στο επίκεντρο της ανάπτυξής μας τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον για να χτίζουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον για όλους» δήλωσε ο κ. Ζήσης Κουλαξίδης, Γενικός Διευθυντής Kerakoll Hellas.Ο Όμιλος Kerakoll είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευών, με ολοκληρωμένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για την κατασκευή καλύτερων χώρων διαβίωσης. Γεννημένη το 1968, στην καρδιά της βιομηχανίας κεραμικών επενδύσεων του Sassuolo, με την παραγωγή συγκολλητικών υλικών πλακιδίων, η Kerakoll λειτουργεί πλέον με τρεις Επιχειρηματικές Μονάδες εστιασμένες στον κόσμο της Τοποθέτησης, της Οικοδομής και των Επιφανειών.Ο Όμιλος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 774 εκατ. ευρώ το 2023 – εκ των οποίων το 59% στην Ιταλία και το 41% στις αγορές του εξωτερικού - και έχει περισσότερους από 2.300 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους. Έχει άμεση παρουσία σε 11 χώρες, με 20 εργοστάσια παραγωγής. Η Kerakoll είναι Eταιρεία Benefit και έλαβε πιστοποίηση Β Corp το 2023, επιβεβαιώνοντας την πορεία της προς ένα νέο εταιρικό μοντέλο ESG για τη δημιουργία οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας.Για περισσότερες πληροφορίες: www.kerakoll.com